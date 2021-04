Video: Đạp thẳng bụng đối thủ, trung vệ tuyển Việt Nam may mắn thoát thẻ đỏ

Hà Nội FC vừa thất thủ 0-2 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Không chỉ thua tâm phục khẩu phục, đội khách còn để lại hình ảnh không đẹp khi Bùi Hoàng Việt Anh có pha đạp bóng thô bạo với tiền đạo Ibou Kebe.

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ hiệp 1. Sau pha tranh chấp, Kebe bị phạm lỗi và ngã xuống sân. Tuy nhiên, Việt Anh đã lao tới đá thẳng vào bụng cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Có pha xử lý thô bạo và phi thể thao, nhưng Việt Anh chỉ phải nhận thẻ vàng.

Cầu thủ của Hà Nội FC có nguy cơ nhận án phạt nguội nếu Ban kỷ luật VFF nghiên cứu lại tình huống này. Ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và CLB Thanh Hóa, Hoàng Vũ Samson cũng bị treo giò 3 trận sau pha phạm lỗi với thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh.

Video: Bùi Hoàng Việt Anh phạm lỗi thô bạo

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: Báo VTC News