Video: CĐV quá khích và trọng tài đánh nhau như phim chưởng

Cụ thể, phút 71, sau khi Mustafa Yousef ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Jableh, một CĐV quá khích của đội bóng này đã lẻn vào sân tấn công trọng tài Muhammad Al-Abdullah.

Bị đạp bất ngờ từ phía sau, ông Muhammad ngã sấp mặt. Vị trọng tài cũng cho thấy mình không phải tay vừa, bật dậy rượt đuổi CĐV trên và tặng cho người này vài cú đấm.

Chưa hết, khi CĐV này bị cảnh sát bắt giữ, trọng tài Muhammad còn chưa hả giận nên xông lại định tiếp tục ăn thua đủ. Rất may là nhân viên cảnh sát đã kịp ngăn cản.

Trận đấu sau đó đã phải tạm dừng và đang chờ đợi kết quả điều tra của Liên đoàn Bóng đã Syria.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông