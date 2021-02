Video: Cầu thủ Nam Định và Phú Thọ ẩu đả trên sân Thiên Trường

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2021 buộc phải tạm hoãn kể từ vòng 4. Trước quãng nghỉ dài ngày, nhiều câu lạc bộ vẫn tích cực tập luyện bằng cách lên kế hoạch tập huấn hoặc tìm "quân xanh" đá giao hữu để "làm nóng" trước ngày V.League trở lại.

CLB Nam Định đã chọn CLB Phú Thọ - đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất để đá giao hữu. Trận đấu diễn ra vào chiều 25/2 trên sân Thiên Trường.

Your browser does not support the video tag.

VIDEO: Cầu thủ Nam Định ẩu đả với CLB Phú Thọ ngay trên sân Thiên Trường

Cả hai đội ra sân với tinh thần giao hữu, làm nóng và chuẩn bị cho giai đoạn tới của mùa giải sau quãng nghỉ dài. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu cầu thủ hai đội đã quên mất mục đích của trận đấu.

Theo đó, cầu thủ hai bên nhiều đã nhiều lần lao vào xô xát sau những tình huống va chạm trên sân. Một vài cầu thủ không giữ được bình tĩnh khiến ban huấn luyện và đồng đội phải trực tiếp can thiệp.

Tổ rọng tài làm việc ở trận đấu này cũng vô cùng vất vả. Một vài cầu thủ đã phải rời sân bởi thẻ đỏ trực tiếp. Sau 90 phút thi đấu căng thẳng, Nam Định giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đáng nói đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, các CLB xảy ra xô xát khi đá giao hữu. Còn nhớ trước khi V.League 2021 khởi tranh, Clb Thanh Hóa và HL Hà Tĩnh cũng đã có va chạm với nhau. Đây rõ ràng là hình ảnh không đẹp của bóng đá Việt Nam khi chúng ta đang cố gắng hướng tới nền bóng đá đẹp, văn minh.

Hình ảnh không đẹp mà cầu thủ 2 đội để lại trong một trận giao hữu

Bình luận về màn ẩu đả của cầu thủ Nam Định và Phú Thọ trên sân Thiên Trường, nhiều CĐV bày tỏ thái độ ngán ngẩm. Một trận đấu giao hữu vô thưởng, vô phạt không đáng để các cầu thủ để lại vết nhơ cho bóng đá Việt Nam.

Về giải pháp triệt tiêu tận gốc bạo lực sân cỏ, cách duy nhất vẫn là đưa ra những án phạt nghiêm khắc. Không chỉ VFF phạt, các CLB cũng cần có hình phạt để răn đe cầu thủ của mình, nhằm tạo ra một rào cản vô hình trong đầu mỗi cầu thủ trước khi ra sân.

Tác giả: Lộc Bát

Nguồn tin: bongda365.club