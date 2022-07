VIDEO: Bắt volley đẳng cấp, Văn Đức lập siêu phẩm vào lưới Hải Phòng

SLNA tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Vinh ở vòng 9 V.League. Sau thất bại đau đớn trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước, SLNA thể hiện bộ mặt rất khác. Ngay ở phút thứ 10, Hoàng Văn Khánh có pha đánh đầu nối ấn tượng, đem về bàn thắng mở tỉ số cho SLNA. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn bàn dành cho đội bóng xứ Nghệ.

Ngay ở tình huống tấn công nguy hiểm nhất từ đầu hiệp 2, SLNA đã tìm được bàn thắng thứ 2 vào lưới Hải Phòng. Sau quả tạt bên cánh phải của đồng đội vào khu vực cấm địa, Phan Văn Đức có pha ngả người bắt volley đẹp mắt, đánh bại thủ môn Đình Triệu.

Văn Đức lập siêu phẩm vào lưới Hải Phòng

Văn Đức cho thấy nhãn quan chiến thuật cực tốt khi có mặt ở đúng vị trí trong khu vực cấm địa của Hải Phòng. Anh thực hiện cú volley chuẩn xác và ăn mừng cuồng nhiệt bằng cách cởi áo đấu. Sau nhiều vòng đấu "tịt ngòi", cuối cùng Văn Đức cũng ghi tên mình lên bảng tỉ số.

Lần gần nhất Văn Đức ghi bàn cho SLNA ở V.League 2022 là ở vòng đấu thứ 3, khi SLNA đối đầu với HAGL. Pha lập công này cũng là một siêu phẩm, khi Văn Đức tung ra cú nã đại bác cách khung thành lên tới 30m. Văn Đức sau đó nhận giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng 3 của BTC giải đấu.

Với siêu phẩm vào lưới Hải Phòng, tiền đạo sinh năm 1996 nhiều khả năng nhận danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất V.League 2022. Với 2 pha lập công tính đến hiện tại, Văn Đức cũng chỉ còn kém 2 chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất là Tiến Linh và Công Phượng đúng 1 bàn nữa.

Văn Đức cởi áo ăn mừng

11 phút sau bàn nhân đôi cách biệt của Văn Đức, SLNA nâng tỉ số lên thành 3-0. Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đẹp mắt từ quả treo bóng bên ngoài vòng cấm. Thủ môn Đình Triệu không thể cản phá cú lắc đầu đẳng cấp này.

3 bàn thắng thực sự đã nhấn chìm Hải Phòng và không cho đội bóng đất Cảng cơ hội lật ngược tình thế.

