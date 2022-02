Vì sao quán ăn, nhà hàng ở TP Vinh nơi bán mang về, nơi tại chỗ?

Những ngày qua, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Nghệ An nằm trong nhóm những tỉnh thành có số ca nhiễm mới và số ca nhiễm trong cộng đồng cao. Trung bình mỗi ngày ở Nghệ An có từ 1.000 - 2.000 ca COVID-19. Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 2 triệu người trên 18 tuổi tiêm đủ mũi cơ bản và hơn 1,1 triệu người tiêm mũi bổ sung/mũi nhắc lại. Hiện tại, Nghệ An đã mở cửa trở lại hầu hết các hoạt động kinh doanh, du lịch, ngoại trừ một số loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện như quán bar, karaoke, massage…