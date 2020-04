Vì sao công trình sai phạm vẫn “sừng sững” trước tuyên bố “đanh thép” của Chủ tịch UBND xã Nghi Ân?

Phớt lờ việc đình chỉ thi công, bắt tháo dỡ !

Năm 2016, gia đình ông Hoàng Viết C (xóm Kim Chi, xã Nghi Ân) đã cố tình xây dựng một ki ốt lớn, kiên cố, diện tích khoảng trên dưới 40m2, bám trục đường QL46 khi không được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Đáng nói hơn, gia đình ông C xây dựng ki ốt không phép này lên trên phần đất thuộc diện tích đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Vào thời điểm gia đình ông C thực hiện việc làm mặt bằng, xây dựng ki ốt vi phạm pháp luật này, người dân cũng đã có đơn khiếu nại, kiến nghị gửi xã Nghi Ân yêu cầu xem xét, đình chỉ và xử lý hành vi của gia đình ông C. Sau khi có đơn thư phản ánh của công dân, xã Nghi Ân cũng đã cho cán bộ chuyên trách xuống làm việc, lập biên bản yêu cầu gia đình ông C dừng ngay hành vi vi phạm và tự tháo dỡ hết phần công trình đã xây dựng.

Dù đã có nhiều chỉ đạo "đanh thép" đối với công trình xây dựng vi phạm pháp luật, ảnh hưởng hành lang đường QL46 nhưng xã Nghi Ân vẫn "bất lực" với sự tồn tại với ki ốt này

Tuy nhiên, yêu cầu này từ chính quyền xã đã không được gia đình ông C thực hiện. Chỉ sau một thời gian ngắn, công trình vi phạm này vẫn được xây dựng và hoàn thiện trên đất an toàn giao thông đường QL46. Hành vi vi phạm của gia đình ông C đã không được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm, gây nên sự bất bình trong dư luận nhân dân.

Nói về việc vì sao công trình sai phạm trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng giao thông đường QL46 của gia đình ông C dù bị chính quyền đình chỉ, giao trách nhiệm tháo dỡ nhưng gia đình ông C vẫn phớt lờ, bất chấp? Ông Nguyễn Ngọc Hà - Cán bộ công chức đô thị xây dựng xã Nghi Ân trình bày rằng do gia đình ông C chuyển qua xây dựng chui lủi vào ban đêm nên xã không biết để xử lý ?!.

Cũng từ đó tới nay, đã 4 năm trôi qua, công trình vi phạm này vẫn “sừng sững” tồn tại “bền bỉ” trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ QL46. Sai phạm như đang thách thức chính quyền xã Nghi Ân, nhưng không hiểu sao vẫn bị “ngó lơ”. Người dân cũng đã có đơn gửi UBND TP Vinh phản ánh, UBND TP Vinh cũng đã giao trách nhiệm xử lý cho xã Nghi Ân, tuy nhiên đến nay “xử mãi” vẫn không xong.

Giải quyết kiểu “đầu voi, đuôi chuột” vì mục đích gì?

Tháng 9 năm 2019, trước đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, trước sức ép của dư luận, UBND xã Nghi Ân tiếp tục đưa vấn đề này ra để “họp bàn” tìm phương án xử lý. Tại biên bản cuộc họp ngày 19/9/2019, do ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch UBND xã Nghi Ân chủ trì, kết luận cũng nêu rõ:

“ Nội dung tố cáo của ông Q là đúng, là có cơ sở, UBND xã Nghi Ân phải giải quyết. Việc kiểm tra xây dựng ki ốt thời gian qua còn lỏng lẻo, cần thắt chặt trong thời gian tới. Yêu cầu gia đình ông C tự tháo dỡ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 19/9/2019. ..”.

Tiếp đó, đến ngày 1/10/2019, UBND xã Nghi Ân có một cuộc họp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan tới hành vi sai phạm của gia đình ông C. Cuộc họp tiếp tục do ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch UBND xã Nghi Ân chủ trì. Biên bản cuộc họp này cũng nêu rõ:

“Năm 2016, gia đình ông C xây dựng ki ốt tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân đã làm việc và đã có quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, do bà Nguyễn Thị T (vợ ông C) là chủ đầu tư. Ngày 19/9/2019, UBND xã đã trực tiếp làm việc, lập biên bản và giao trách nhiệm cho ông C và bà T tự tháo dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Ông C và bà T đã nhất trí nội dung và ký vào biên bản làm việc.”.

Vì sao UBND xã Nghi Ân không thể xử lý dứt điểm sai phạm trật tự xây dựng, ảnh hưởng tới đất hành lang đường QL46 ?

Theo kết luận tại cuộc họp này, xã Nghi Ân cũng yêu cầu gia đình ông C phải thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không tự thực hiện thì UBND xã Nghi Ân sẽ tiến hành tháo dỡ theo quy định. Trước “sức ép” của chính quyền địa phương, sau cuộc họp này, gia đình ông C đã thực hiện tháo dỡ phần mái ki ốt, và phá bỏ một phần tường rào, rồi dừng lại như muốn tiếp tục “thách thức” chính quyền địa phương.

Hiện trạng thì công trình vi phạm này của gia đình ông C vẫn “sừng sững” trước những tuyên bố “đanh thép” của Chủ tịch UBND xã Nghi Ân. Xã Nghi Ân đang “bất lực” trước sai phạm hay đang "ngấm ngầm" thỏa thuận để “bật đèn xanh” cho người vi phạm?

Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin cho hay thì gia đình ông C và bà T đang có người thân làm lãnh đạo xã. UBND TP Vinh có “khoanh tay” trước sự “bất lực” của xã Nghi Ân với công trình vi phạm hành lang đường QL46? Những cá nhân liên quan trong công tác quản lý để xảy ra sai phạm sẽ được chấn chỉnh như thế nào?...

PL&DS sẽ thông tin rõ trong bài tiếp theo.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn