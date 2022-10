Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long bị bắt?

Bị can Trần Đình Giao

Ngày 10-10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Giao (SN 1963; trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các Quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh phê duyệt.

Theo điều tra, Công ty dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7-2012. Trong những năm qua, công ty này dính tới những lùm xùm liên quan tới hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, gây bức xúc dư luận. Cá nhân Trần Đình Giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty.

Công ty tang lễ Hoàng Long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được Đại hội cổ đông theo quy định. Trần Đình Giao tự ý điều hành Công ty tang lễ Hoàng Long trong khi không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty Hoàng Long chỉ có 1 con dấu do Công an tỉnh Nam Định cấp, hiện đang được bà Vũ Thị Kim Quy (nguyên là Tổng giám đốc Công ty tang lễ Hoàng Long) giữ.

Tuy nhiên, Trần Đình Giao đã tự ý thuê khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua.

Vụ án đang được CQĐT điều tra làm rõ.

