Vì sao ca sĩ Hiền Hồ khó trở lại showbiz?

Sự kiện Hiền Hồ trở lại showbiz sau nửa năm vắng bóng vì scandal tình ái đang rầm rộ trên mạng xã hội. Khắp các mặt báo, phương tiện truyền thông, thông tin về vụ việc “anh em nương tựa” ngập tràn. Lẽ đương nhiên, khán giả chỉ nhắc đến scandal hồi đầu năm của Hiền Hồ chứ không quan tâm đến sản phẩm âm nhạc mới của Hiền Hồ hay những lời xin lỗi của cô trên sân khấu.

Thế mới nói, khán giả ngày nay đã khác. Đặc biệt, với những nhân vật vướng scandal tình ái, nhất là người thứ ba, con đường trở lại giới giải trí hoàn toàn khó khăn, dù họ có là ngôi sao tầm cỡ quốc tế.

Ngày trở lại của Hiền Hồ vấp phải nhiều tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Từ nữ hoàng cảnh nóng đến ngôi sao bị cả Hàn Quốc ghẻ lạnh

“Tấm gương” người thứ ba bị tẩy chay nổi tiếng nhất giới giải trí châu Á phải kể đến trường hợp của Kim Min Hee. Từ ngôi sao đầy tiềm năng, thậm chí được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng thế hệ mới, cô đành ngậm ngùi sống cảnh ẩn dật nơi xứ người vì mang tiếng giật chồng.

Tại Hàn Quốc, tên tuổi của Kim Min Hee vụt sáng sau khi cô xuất hiện trong bộ phim Người hầu gái. Tên tuổi của cô thậm chí vươn tầm châu Á. Thời điểm đó, đạo diễn Park Chan Wook gọi cô là “diễn viên hạng A được giới làm phim muốn có được nhất”.

Nhưng sau khi tham gia bộ phim Right Now, Wrong Then, Kim Min Hee bị gọi là “nỗi ô nhục quốc dân” khi có mối quan hệ ngoài luồng với Hong Sang Soo - đạo diễn bộ phim và lớn hơn cô đến 22 tuổi.

Kim Min Hee "không còn đường về" Hàn Quốc vì ồn ào giật chồng. Ảnh: Newsen

Thời điểm tuyên bố yêu nhau, Hong Sang Soo đang có vợ và một người con. Ông đã yêu cầu vợ ký đơn ly hôn sớm để qua lại với người tình. Và do vướng những thỏa thuận về việc chia tài sản, ông không thể ly hôn vợ lập tức. Dù vậy, Sang Soo vẫn ngang nhiên qua lại với Kim Min Hee bất chấp người nhà ngăn cản, dư luận đàm tiếu.

Về phía Kim Min Hee, cô trở thành người phụ nữ bị ghét bỏ sau khi qua lại với đàn ông có vợ. Cái mác tiểu tam, người thứ ba khiến cô gần như không thể hoạt động tại thị trường Hàn Quốc.

Theo Daum, sau khi mang tiếng lấy chồng người, Kim Min Hee bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay. Cô bị khán giả quay lưng và không thể hoạt động tại quê hương. Người tình của cô là đạo diễn Hong Sang Soo cũng khó lòng hợp tác với đồng nghiệp trong nước. Vì vậy, cả hai quyết định sang nước ngoài để hoạt động.

Từ năm 2017 đến nay, Kim Min Hee hầu như chỉ đóng phim của người tình. Tính đến 2022, cô tham gia 9 bộ phim của đạo diễn Hong Sang Soo, trong số đó có The Day After (2018) được đề cử giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes, The Novelist's Film chiến thắng Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72. Có thể trong sự nghiệp Kim Min Hee vẫn là diễn viên thực lực. Nhưng với khán giả quê nhà, cô vẫn là "kẻ đáng ghét" và không thể vực dậy trong sự nghiệp.

Vì sao Hiền Hồ khó trở lại?

Ngày 15/9, trao đổi với Tiền Phong - GS.TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn - cho biết trong tâm lý người Việt nói riêng và người châu Á nói chung, người thứ ba dù là nam giới hay nữ giới đều khó được xã hội chấp nhận và tha thứ.

"Thực tế cho thấy tất cả người thứ ba đều khó được chấp nhận bởi mối quan hệ này phá vỡ hay có nguy cơ phá vỡ tình cảm, sự ràng buộc của một gia đình, một mối quan hệ. Xét ở góc độ tình cảm, cần nhìn sâu sắc về mối quan hệ của hai con người, của các thành viên gia đình nếu chưa phải chia tay, chưa bị rạn vỡ hoặc còn tính pháp lý thì rõ ràng việc người thứ ba xuất hiện là một vấn đề, tác động nguy hại", GS. TS Huỳnh Văn Sơn nói.

Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh điều quan trọng là liệu người thứ ba này biết rõ hay không mình là người thứ ba, người thứ nhất hay người thứ hai có rõ ràng mọi thứ trong mối quan hệ hiện tại.

Và xã hội ghét bỏ nhất là kiểu người thứ ba biết rõ vấn đề, mối quan hệ hiện tại nhưng vẫn không rõ ràng trong sự lựa chọn hay có sự ứng xử thiếu phù hợp. "Ở đây, vấn đề văn hóa, đạo đức và cả vấn đề con người cũng như luật pháp nên khó cảm thông", chuyên gia nói.

Hiền Hồ chật vật tìm đường trở lại giới giải trí sau ồn ào anh em nương tựa. Ảnh: FBNV.

Khi đề cập đến việc người thứ ba là phụ nữ khó được cảm thông hơn nam giới, ông Huỳnh Văn Sơn cho biết điều này thuộc về vấn đề văn hóa, đạo đức.

"Tâm lý của người phương Đông ít nhiều ảnh hưởng đến cách ứng xử. Tư tưởng từ lâu có tác động đến vấn đề gắn kết, gia đình nên ngoại tình rất khó chấp nhận. Đây cũng là vấn đề của bình đẳng giới ở một góc nhìn đang dần thay đổi theo thời gian. Có thể phản ứng của giới và đánh giá của cộng đồng có nhiều màu sắc nhưng rõ ràng nếu phụ nữ ngoại tình thì chính người cùng giới, người khác giới đều nhìn nhận và xem xét bằng một hệ chuẩn đạo đức nên sự khắt khe ít nhiều thể hiện rõ", chuyên gia tâm lý nói.

Nhìn về trường hợp của Hiền Hồ, công chúng ít nhiều có thể liên tưởng nữ ca sĩ với ngôi sao Hàn Quốc Kim Min Hee. Dù cố gắng cống hiến, nhưng vấn đề tư tưởng, sự khắt khe của xã hội nói chung khiến Hiền Hồ khó lòng trở lại giới giải trí.

Sau nửa năm im ắng vì ồn ào anh em nương tựa, Hiền Hồ muốn trở lại giới giải trí thông qua đêm nhạc diễn ra tối 11/9. Tại sự kiện, giọng ca Gặp nhưng không ở lại cúi đầu xin lỗi khán giả.

"Hiền rất biết ơn khi hôm nay có đầy đủ mọi người. Sau tất cả, mọi người vẫn lựa chọn ngồi đây và lắng nghe Hiền thì đây là điều Hiền không diễn tả bằng lời được", Hiền Hồ nói.

Song, khán giả gần như gạt bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của Hiền Hồ. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời kêu gọi tẩy chay cho thấy ngày trở lại của nữ ca sĩ ngày càng khó khăn.

Chia sẻ với Tiền Phong, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nói trường hợp của Hiền Hồ chứng minh rằng trong xã hội hiện đại, nhất là thời kỳ truyền thông bùng nổ, khán giả luôn thông minh và nhạy cảm với các thông tin.

"Họ ngày càng muốn thể hiện lập trường của mình hơn. Không ai muốn bị nhìn nhận là người năng lực nhận thức thấp hay dễ dãi. Chính vì vậy mà sự quan tâm đến sản phẩm của các nghệ sĩ sau scandal giảm mạnh là câu trả lời rất rõ ràng cho thái độ của khán giả hiện nay. Đó cũng là sự “cảnh cáo” nhẹ đối với những người làm công việc liên quan, ảnh hưởng đến công chúng nói chung", ông Hồng Quang Minh nói.

Chuyên gia truyền thông nói rằng về mặt nghề nghiệp, Hiền Hồ có thể không sai. Ca sĩ thì phải đi hát và phải ra sản phẩm, đó là nhiệm vụ của một nghệ sĩ với khán giả, cũng là nhiệm vụ với chính bản thân họ.

"Nhưng vấn đề ở đây là cô ấy 'dọn đường' cho việc trở lại đấy ra sao. Không phải cứ ngồi chờ tầm vài tháng, thấy yên ổn rồi quay trở lại. Bản chất ồn ào của mỗi nghệ sĩ là khác nhau, vì thế không phải sự việc nào cũng được giải quyết đơn giản bằng thời gian. Cách đây 5 hay 10 năm, số lượng dữ liệu lưu trữ một vụ việc trên mạng xã hội hay truyền thông không nhiều. Nhưng hiện tại số lượng đó gấp hàng chục, hàng trăm lần. Điều đó có nghĩa là mỗi vụ việc gây ồn ào cũng sẽ ảnh hưởng sâu và rộng hơn trong cộng đồng", chuyên gia khẳng định.

