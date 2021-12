Vết trượt dài và bi kịch của nam thanh niên nối gót mẹ vào tù vì ma tuý

Vết trượt dài

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm Vi Văn Thôn, 32 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Phiên toà xét xử Thôn không một bóng dáng người thân. Trời se lạnh, Thôn co ro đứng trước bục khai báo. Phiên toà xét hỏi, phần tranh luận diễn ra khá chóng vánh vì Thôn thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mặc dù, tuổi đời còn ít nhưng Thôn đã có đến gần chục năm nghiện ma túy. Chán nản, bao nhiêu tiền bạc kiếm được Thôn đều nướng vào ma tuý. Theo tìm hiểu thì Thôn sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn với khá nhiều bi kịch khi bố mẹ đều đang thi hành án ở trong tù.

Theo đó, vào năm 2006, ông Vi Văn V., bố của Thôn vướng vào vụ án mạng và bị tòa kết án tù chung thân về tội Giết người. Bố bị tuyên án chung thân dường như đó là cú sốc lớn đối với gia đình Thôn. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Thôn cũng nghỉ học giữa chừng cùng mẹ với em gái mưu sinh.

Bị cáo Vi Văn Thôn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Không vượt qua được cám dỗ, mẹ Thôn lại dính đến ma tuý. Đầu năm 2018, mẹ của thôn là Kha Thị T. cũng bị bắt vì liên quan đến vụ mua bán ma túy. Người đàn bà đó đã bị tòa tuyên bản án 13 năm 6 tháng tù về tội liên quan đến ma túy. Bố mẹ vào tù, Thôn trở thành trụ cột trong gia đình. Nhiều lần Thôn và em gái phải vay mượn tiền vào thăm bố mẹ trong tù. Thôn là thanh niên siêng năng nên làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, vì thiếu bản lĩnh nên Thôn lại dính đến ma tuý. Và Thôn không thể nào đoạn tuyệt được với nó.

Nam thanh niên này càng lún sâu hơn vào ma tuý khi vào tỉnh Quảng Nam làm phu vàng, sống giữa núi rừng. Cũng vì nghiện nặng nên gã trai này đã quyết định mua một khối lượng lớn ma túy để sử dụng dần. Sáng 2/6, Thôn đi bộ đến khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh tìm mua ma túy về sử dụng dần. Sau cuộc trao đổi với người đàn ông dân tộc Mông, Thôn quyết định mua 4 gói ma túy với giá 30 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, Thôn giấu số ma túy mới mua được vào trong quần lót rồi xuống Tp.Vinh để bắt xe khách vào tỉnh Quảng Nam xin việc làm. Tuy nhiên, vì cần thêm quần áo nên Thôn thuê xe taxi ngược lên nhà bạn ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Khi chiếc xe đi đến cầu Rộ, thuộc huyện Thanh Chương thì bị công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang. Tang vật của vụ án là hơn 113 gam ma túy các loại.

Cái giá phải trả

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy như cáo trạng truy tố. Thôn trình bày nhận thức rõ việc tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì nghiện nặng nên bị cáo đã mua một số lượng ma túy để dùng dần. “Bị cáo rất hối hận. Hoàn cảnh của bị cáo rất éo le, bố mẹ của bị cáo hiện đang thi hành án, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, Thôn lí nhí nói.

Luật sư tham gia bào chữa chữa chỉ định cho bị cáo cũng đưa ra một số tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Thôn sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt. Cả bố và mẹ đều đang ngồi tù với những bản án khác nhau. Không được người thân quan tâm, dạy bảo kịp thời nên bị cáo đã sớm dính vào ma túy và sa ngã. Bị cáo phạm tội lần đầu nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Với số ma tuý lớn, Thôn bị tuyên phạt mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Giờ nghị án, đối tay Thôn đan chặt vào nhau, mặt cúi sầm xuống đất. Bố mẹ thì đang thi hành án nhưng Thôn không hiểu vì sao em gái lại không đến tham dự phiên toà. Thôn cho biết, hiện bố và mẹ đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn Nghệ An. “Bố thì lĩnh án chung thân, mẹ thì mới thi hành được mấy năm tù. Không biết từ ngày bị cáo bị bắt bố mẹ biết chuyện chưa. Giờ bị cáo cũng sắp vào tù nên không biết khi nào gia đình mới được đoàn tụ. Bị cáo hối hận lắm”, bị cáo Thôn cho biết.

Nhắc đến em gái, đôi mắt Thôn đỏ hoe. Thôn nhắn nhủ với chúng tôi “Mong em sống tốt, làm ăn lương thiện. Hãy nhìn vào gương của bố mẹ và anh để không mắc sai lầm, sống tốt theo quy định của pháp luật”.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi văn Thôn 15 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

