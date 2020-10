VCK U11 QG 2020: SLNA, Hải Dương khẳng định sức mạnh

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 22/10 Bảng A U11 Vietfootball Academy 1-3 U11 Văn Tâm Đồng Nai

U11 Phú Yên 0-2 U11 Sông Lam Nghệ An Bảng B U11 PSFC School Gia Lai 0-1 U11 Gia Bảo Hải Dương

U11 Thái Nguyên 1-1 U11 Hà Tĩnh Bảng C U11 SHB Đà Nẵng 4-0 U11 Phú Thọ

U11 Thanh Khiết Q.8 1-1 U11 Kon Tum Bảng D: U11 Thăng Long FC 2 - 5 U11 Hà Giang

U11 Bình Dương 0 - 4 U11 Hưng Yên LỊCH THI ĐẤU NGÀY 24/10 + Buổi sáng:

08h00: Kon Tum vs Phú Thọ

09h00: SHB Đà Nẵng vs Thanh Khiết Q.8

10h00: Hưng Yên vs Hà Giang

11h00: Thăng Long FC vs Bình Dương

+ Buổi chiều:

14h00: Vietfootball Academy vs Sông Lam Nghệ An

15h00: Phú Yên vs Văn Tâm Đồng Nai

16h00: Hà Tĩnh vs Gia Bảo Hải Dương

17h00: PSFC School Gia Lai vs Thái Nguyên