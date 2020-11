Vây bắt nhóm thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 26/11, tại km 23+800 Quốc lộ 7, thuộc xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT – Công an Nghệ An) đang tuần tra, kiểm soát thì phát hiện 7 nam thanh niên tổ chức đánh nhau.

Lúc này, tổ công tác đã dừng xe, để bắt giữ nhóm thanh niên. Tuy nhiên trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn nên lực lượng chỉ bắt giữ được Võ Quang Tiến (SN 1999, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương).

Đối tượng Tiến bị bắt giữ tại CQCA

Qua kiểm tra, công an phát hiện Tiến cầm một thanh kiếm tự chế bằng kim loại. Ngoài ra, tại địa điểm này tổ công tác phát hiện 2 xe máy và 1 thanh kiếm đang để trên xe. Ngay sau đó lực lượng công an đã đưa Tiến cùng 2 xe mô tô, 2 thanh kiếm về trụ sở Công an huyện Đô Lương để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương nên tối ngày 26/11 đã tụ tập lại, đem mang theo hung khí để đánh nhau. Tuy nhiên khi đang tập trung để đánh nhau thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

