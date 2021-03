Vào rừng tìm hoa chuối, 4 người đàn ông trộm bò xẻ thịt

Ảnh minh họa

Ngày 2/3, công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chích Văn Tân, Moong Văn Quan, Chích Văn Xui và Ven Phò Ngọc để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, vào cuối tháng 1/2021, 4 đối tượng trên rủ nhau vào rừng tìm hoa chuối, bắt cua. Khi đi qua khu vực bản Tham Hang, xã Mường Lống thì thấy một đàn bò khoảng 5 con không có người trông coi.

Lúc này, Quan bàn với Tân, Xui và Ngọc trộm bò làm thịt và được đồng ý. Các đối tượng dùng đá đập chết 1 con bò cái khoảng 1 năm tuổi rồi cùng nhau xẻ thịt chia đều mỗi người một phần đem về nhà nấu ăn.

Sau khi phát hiện bị mất bò, ông Lầu Xó Kỉa (trú bản Thăm Hang, xã Mường Lống) đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Biết hành vi của mình bị bại lộ, các đối tượng Chích Văn Tân, Moong Văn Quan, Chích Văn Xui và Ven Phò Ngọc đến công an Kỳ Sơn đầu thú.

Hội đồng định giá tài sản con bò mà các đối tượng trộm là 9 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam