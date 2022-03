Vào nhà lấy tiền, tên trộm còn nói câu này với cháu bé trước khi đi: 'Ở nhà không đi đâu, chịu khó học'

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm đi trộm đồ tại một nhà dân khiến dư luận xôn xao. Theo đoạn clip, sự việc xảy ra vào ngày 18/3, tên trộm vào một nhà dân trong lúc không có người lớn ở nhà.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lúc này, người đàn ông lấy cốc uống nước rồi tiện tay lấy đi tờ tiền polime màu xanh trên bàn. Đáng chú ý, trước khi đi, người này không quên dặn chú bé ở nhà một mình rằng: “Ở nhà không được đi đâu nha con, trông nhà nha”.

Trong lúc trộm tiền, tên trộm không quên ngó ngược ngó xuôi quan sát rồi nhanh tay giấu tờ tiền vào trong túi, trong khi miệng liên tục nhắc nhở cháu bé.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Sau một hồi ra ngoài, người đàn ông tiếp tục quay lại nhắc nhở, cháu bé và hỏi han về bố cháu bé.

Theo những gì đoạn clip ghi lại, nhiều người cho rằng, kẻ trộm tiền có thể là người quen của gia đình. Do biết cháu bé một mình ở nhà nên đã có hành động tham lam như trên.

Một số cư dân mạng cũng vui vẻ bình luận cho rằng đây là một “tên trộm qua tâm trẻ em”.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

