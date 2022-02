Vắng khách, hàng loạt ki-ốt ở TP Vinh đóng cửa, treo biển chuyển nhượng

Sau Tết, nhiều cửa hàng, ki ốt ở TP Vinh vẫn “cửa đóng then cài”. Nguyên nhân chính là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vắng khách, do đó, họ không mặn mà mở cửa hàng. Có người không trụ nổi đành phải chuyển nhượng.