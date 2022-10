Văn Hậu ghi bàn, Hà Nội FC thắng dễ CLB Nam Định

Hà Nội FC hiểu rằng họ cần thêm chiến thắng trước CLB Nam Định để tạo ra khoảng cách lớn hơn với các đối thủ trong cuộc đua vô địch V-League.

Ngược lại, CLB Nam Định cũng đang rất khát điểm trong cuộc đua chống xuống bảng. Tuy nhiên, đội chủ nhà với lực lượng vượt trội nhanh chóng làm chủ thế trận và cũng sớm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Video Đoàn Văn Hậu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội FC

Phút thứ 4, sau tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Hai Long thực hiện cú sút xa đưa bóng đi chạm chân Đinh Viết Tú mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội FC. Bàn thắng này khiến cho trận đấu trở nên dễ dàng hơn khá nhiều với đội chủ nhà. Họ có được tâm lý thoải mái và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 30, Văn Quyết thực hiện pha đá phạt đầy khó chịu để Đoàn Văn Hậu chạy chỗ thông minh và đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đây là hiệp đấu mà hàng thủ đội khách liên tiếp mắc sai sót.

Phút 35, Thái Quý thực hiện đường chuyền đẹp mắt để Việt Anh sút bóng hiểm hóc đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước 3 bàn cho Hà Nội FC.

Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Chun Jae-ho tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng. Phút 50, Thành Chung trả ngược thuận lợi để Văn Quyết dứt điểm hiểm hóc nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn cho đội bóng Thủ đô.

Chưa đầy 1 phút sau, Lucao dễ dàng nâng tỉ số lên 5-0 khi đi bóng vượt qua cả thủ môn Văn Tú của CLB Nam Định. Đầu hiệp 2, thủ thành này vào sân thay cho Đinh Xuân Việt gặp chấn thương.

Khi nhiều người nghĩ rằng CLB Nam Định sẽ buông xuôi và để thua thêm thì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bất ngờ vùng lên. Mạnh Hùng lập cú đúp ở các phút 55 và 63 để thắp lên hi vọng cho CLB Nam Định. Nhưng đây cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được ở trận đấu này.

Đánh bại CLB Nam Định 5-2, Hà Nội FC có 37 điểm và hơn đội nhì bảng CLB Hải Phòng 5 điểm khi giải đấu còn 7 vòng.

Kết quả: Hà Nội FC 5-2 CLB Nam Định

Ghi bàn:

Hà Nội FC: Hai Long (4'), Đoàn Văn Hậu (30'), Bùi Hoàng Việt Anh (35'), Văn Quyết (50'), Lucao (51')

CLB Nam Định: Mạnh Hùng (55', 62')

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC