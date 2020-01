Vài triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết: Cung không đủ cầu

Lo “đạo chích” đột nhập lúc vắng nhà những ngày Tết, nhiều gia đình ở TP.HCM đang đôn đáo tìm người giữ nhà. Đặc biệt, khi người dân có nhu cầu đi về quê hoặc du lịch nhưng muốn đảm bảo an ninh cho ngôi nhà thì việc bỏ ra vài triệu đồng để thuê bảo vệ là điều hết sức bình thường.

Dịch vụ trông nhà ngày Tết đang rất hot ở TP.HCM.

Theo các công ty bảo vệ, trong số các dịch vụ nhận bảo vệ hiện nay như: bảo vệ trường học, công sở, bệnh viện... thì bảo vệ nhà ở riêng có giá cao nhất do yêu cầu của gia chủ thường khắt khe hơn, rủi ro cho công ty bảo vệ cao hơn. Ngoài ra, vào dịp Tết, ai cũng muốn quầy quần bên gia đình nên những người nhận làm công việc này phải hi sinh quyền lợi rất nhiều, nên tất nhiên giá phải cao hơn ngày thường.

Anh Nguyễn An Ninh (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) cho Pháp luật TP.HCM biết, nhiều ngày nay gia đình anh vất vả tìm đơn vị bảo vệ nhà trong dịp tết bởi có việc đột xuất về quê vào dịp giáp Tết.

“Gia đình tôi chấp nhận sẽ phải trá phí rất cao khi tìm bảo vệ nhà vào ngày giáp Tết, nhưng gọi 4-5 công ty bảo vệ đều bị từ chối vì quá tải đơn hàng hoặc họ không còn nhân lực để huy động”, anh Ninh buồn bã nói.

Trong khi đó, gia đình của chị Thanh Hằng (quận 3, TP.HCM) chia sẻ, gia đình chị nhiều năm nay đều về nhà nội ngoại ăn tết, nên thường xuyên thuê dịch vụ trông coi nhà cửa. Chị Hằng cho biết, sau nhiều lần rút kinh nghiệm, chị phải thuê và đặt cọc tiền cho công ty bảo vệ cách đó hơn 1 tháng rưỡi.

"Năm đầu tiên, gia đình tôi không thuê được người coi nhà, đành phải cho các cháu về quê, còn ba mẹ thì ở lại thành phố. Muốn thuê chỗ an toàn và giá tốt phải khảo sát nhiều nơi, đặt trước 1-2 tháng để đảm bảo có suất vào dịp tết”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng cũng cho hay, giá bảo vệ ngày tết sẽ tăng theo từng ngày, và giá lên đến tiền triệu cho một ngày. Theo đó nếu ngày thường giá thuê bảo vệ chỉ 15.000-20.000 đồng/tiếng thì tết tăng lên gấp 4-6 lần, từ 70.000- 150.000 đồng/ tiếng.

Khảo sát tại Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Thăng Long cho thấy giá giữ nhà từ 29 tết đến mùng 3 lên tới 100.000 đồng/giờ, tương đương 2,4 triệu đồng/ngày. Theo người báo giá, hiện tại công ty đang vất vả huy động nhân lực bởi nhu cầu khách tăng cao. Nếu không chốt ngay sẽ không còn suất.

Các công ty bảo vệ liên tục đăng tin tuyển dụng nhân sự bảo vệ vào dịp tết. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trong khi đó, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thái Sơn Việt Nam cũng thông tin lên giá dịch vụ ngày tết. Giá trông giữ nhà sẽ tùy thuộc diện tích, kết cấu căn nhà. Đơn cử nhà bốn tầng 52 m2, giá trông giữ 1,7 triệu đồng/ngày. Công ty cho hay mức giá cao bởi lương chi trả cho nhân viên cũng tăng gấp 4-5 lần.

Như vậy nếu tính trung bình 3 ngày tết, từ 1 đến mùng 3 âm lịch, gia chủ phải chi trả từ 5-8 triệu cho dịch vụ trông coi nhà cửa vào dịp tết.

Đại diện một công ty bảo vệ cho biết: “Thường khi nhận yêu cầu trông giữ nhà, công ty sẽ cử người đến khảo sát khu vực xung quanh, tài sản và nhu cầu của gia chủ mới đưa kế hoạch và mức giá cụ thể. Có giá chủ chỉ muốn bảo vệ vòng ngoài mức giá sẽ thấp hơn. Trường hợp gia chủ yêu cầu bảo vệ cả vòng trong: kiểm tra cửa ngõ từng phòng, đề phòng cháy nổ, chập điện, cho thú cưng ăn, chăm sóc sân vườn, nhang khói ngày Tết... giá sẽ cao hơn”.

Theo đại diện Công ty bảo vệ Thăng Long, để bảo an toàn tài sản cho khách hàng, khi ký hợp đồng nhận bảo vệ, công ty sẽ cùng gia chủ lập biên bản bàn giao tài sản có giá trị; từng loại tài sản sẽ niêm phong lại; tất cả các khu vực bảo vệ sẽ được giám sát an ninh; hàng ngày công ty sẽ báo cáo cho gia chủ tình hình an ninh thông qua hệ thống giám sát camera; tình hình khách đến thăm viếng nhà...

Theo Công ty Thăng Long, để đảm bảo lực lượng bảo vệ tại chỗ không rời bỏ vị trí, hàng ngày công ty sẽ cử đội cơ động tuần tra, giám sát.

Trường hợp trong quá trình bảo vệ xảy ra mất cắp, công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Nếu có sự cố xảy ra đối với tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng, công ty sẽ bồi thường thiệt hại cho gia chủ trong vòng 24 giờ. Giá trị tài sản thiệt hại trên 100 triệu đồng công ty sẽ có chế độ bảo hiểm tài sản để đảm bảo bồi thường cho khách hàng.

Ông Hữu Tứ, nhân viên bảo vệ của một công ty chuyên bảo vệ chuyên nghiệp thuộc quận 2, TP.HCM cho biết: “Mỗi mùa tết, những người tăng ca như chúng tôi sẽ được trả lương gấp 3 lần tiền công ngày thường. Nhưng công việc rất áp lực, không được ngủ hay lơ là, thậm chí thức xuyên đêm để đảm bảo an ninh cho gia chủ”.

Ngoài đảm bảo an ninh, phòng ngừa cháy nổ, các công ty bảo vệ còn hỗ trợ chăm sóc chậy hoa cây cảnh, vật nuôi cho nhà chủ trong những ngày khách hàng đi vắng. Chính vì thế, dù khá đắt đỏ nhưng dịch vụ này vẫn “cháy hàng” vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Bên cạnh các công ty bảo vệ nhận trông giữ nhà giá khá cao, nhiều cá nhân là sinh viên, nhân viên văn phòng không về quê ăn Tết nhận giữ nhà có giá chỉ bằng khoảng 1/2 giá các công ty bảo vệ.

