Va chạm xe tải, một người lớn và hai em nhỏ trên xe máy bị cán chết

Ngày 13-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 51 giữa xe máy và xe tải khiến cả ba người trên xe máy bị cán chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h50 cùng ngày, xe tải biển số 72H-022... do ông Lê Văn Hạnh (37 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51, hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Khi đến Km22 (đoạn thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai), xe tải rẽ phải vào đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Đặng Văn Tuấn Anh (33 tuổi) điều khiển chở T.T.N. (12 tuổi) và cháu T.Q.K. (6 tuổi, cùng quê Long An) đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ba người trên xe máy ngã xuống đường và bị xe tải cán chết tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

