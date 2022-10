Va chạm xe máy, cụ ông ở Quảng Nam chết thương tâm

Chiều 21-10, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, xe máy do ông Trần T. (82 tuổi; trú xã Tam An, huyện Phú Ninh) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do ông Ngô Văn Tường (50 tuổi; trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 2 xe máy và người điều khiển ngã xuống đường, ông T. tử vong tại chỗ. Ông Tường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người Lao động