Va chạm với xe đầu kéo, 3 người trong gia đình bị thương

Theo đó, lúc 6h10’ ngày 18/3, tại Km 979+146, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xe ô tô đầu kéo BKS 29C-622.95 kéo theo rờ moóc 29R-070.75 do Trương Văn Tùng (37 tuổi), trú TP Hà Nội điều khiển hướng Nam - Bắc đã xảy va chạm với xe máy BKS 92N6-7626 do ông Ngô Xuân H. (69 tuổi), trú xã Bình An, huyện Thăng Bình điều khiển, chở theo vợ và con trai di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, ông H. bị chấn thương sọ não, vợ và con trai cũng bị thương nặng.

Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Thăng Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết