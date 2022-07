Uống trà kombucha để giảm cân hiệu quả

Kombucha là một nguồn thực phẩm chứa nhiều lợi khuẩn Probiotics

Trà Kombucha giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nguồn ảnh: Internet

Kombucha được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Loại trà này được tạo ra bằng bổ sung các chủng vi khuẩn đặc biệt, nấm men và đường vào trà đen hoặc xanh, sau đó trà được ủ, những chủng vi sinh vật này sẽ lên men trà trong một tuần hoặc lâu hơn.

Trong quá trình này, vi khuẩn và nấm men tạo thành một lớp màng bao bọc nhìn giống như nấm trên bề mặt của trà. Đây là lý do tại sao kombucha còn được gọi là "trà nấm". Cả hai loại vi sinh vật này (vi khuẩn và nấm men) này là một thể cộng sinh (Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast – SCOBY), và có thể được sử dụng để lên men tạo ra trà kombucha.

Quá trình lên men tạo ra axit axetic (cũng được tìm thấy trong giấm) và một số hợp chất axit khác, một lượng cồn rất nhỏ và khí ga. Một lượng lớn vi khuẩn cũng phát triển trong hỗn hợp này. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng về lợi ích của chế phẩm sinh học của kombucha, nhưng nó có chứa một số loài vi khuẩn tạo axit lactic có thể có chức năng sinh học.

Probiotic cung cấp cho hệ tiêu hoá các vi khuẩn có lợi, khỏe mạnh. Những vi khuẩn này có thể cải thiện nhiều khía cạnh của sức khỏe, bao gồm tiêu hóa, giảm viêm và thậm chí giảm cân. Vì lý do này, thêm đồ uống như kombucha vào chế độ ăn uống của bạn có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Tóm lại, Kombucha là một loại trà được tạo ra bằng cách lên men. Đây là một nguồn thực phẩm chứa nhiều lợi khuẩn và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tại sao uống trà kombucha có thể giúp giảm cân?‏

Vì được lên men từ trà đen và xanh nên kombucha cũng mang lại lợi ích sức khỏe của trà xanh. Theo Healthline, uống trà kombucha có thể giúp tăng lượng calo đốt cháy, giảm mỡ bụng, từ đó hỗ trợ giảm cân.‏

‏Cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể‏

Kombucha có lượng đường thấp hơn rất nhiều so với soda truyền thống và đồ uống thể thao nên đây là một lựa chọn tuyệt vời giúp cắt giảm calo tiêu thụ và lượng đường nạp vào cơ thể. ‏

‏Tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột‏

Kombucha chứa nhiều probiotic – vi khuẩn có lợi cho đường ruột giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, chức năng gan cùng sức khỏe tổng thể, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.‏

‏Tăng năng lượng và quá trình trao đổi chất‏

Kombucha cung cấp hàm lượng đáng kể axit glucuronic, một hợp chất giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Hơn nữa, chất chống oxy hóa trong trà kombucha có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện sức khỏe nói chung.

Cách làm trà kombucha

Nguyên liệu:

200g đường vàng/trắng

10g trà đen

500ml nước sôi

1,500ml nước nguội

250ml trà mồi + scoby

Dụng cụ

Bình thủy tinh 3-4 lít

Vải che + dây buộc

Thìa/đũa/muôi.

Lưu ý về nguyên liệu và dụng cụ trong cách làm trà kombucha.

Trà mồi là nước trà đã được lên men từ mẻ trước. Bạn thu hoạch được sẽ chừa lại làm giống.

Với bình thủy tinh, bạn cần tiệt trùng nhiều lần bằng nước sôi.

Với vải che, bạn nên chọn vải có độ dày vừa phải để vừa tránh bụi, côn trùng xâm nhập vào bình trà cũng vừa để tạo độ thoáng khí, giúp cho các vi sinh vật trong trà kombucha phát triển bình thường.

Bạn có thể mua sẵn một bộ giống về để làm dễ hơn nhé.

Cách làm:

Dùng bình thủy tinh, hãm 10g trà với 500ml nước sôi trong 5 phút.

Thêm 200g đường vào nước trà vừa hãm rồi khuấy tan.

Rót vào 1,500ml nước nguội. Bạn nên dùng nước đã được xử lý qua vòi lọc nhé.

Đợi bình nước nguội hoàn toàn.

Cho trà mồi và scoby vào.

Dùng vải che miệng bình.

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.kinhtedothi.vn