Newsweek đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng bộ binh và không quân đã tham gia cuộc tấn công, phá hủy hàng chục xe tăng, xe bọc thép, xe cơ giới và thiết bị quân sự của Nga.

"Lực lượng tác chiến trên không và lực lượng pháo binh trên bộ của Ukraine đã phá hủy một số lượng lớn xe bọc thép và xe cơ giới của đối phương và sẽ tiếp tục làm như vậy", thông báo của quân đội Ukraine hôm 20/5 cho biết.

Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ "tiếp tục chiến đấu và tấn công đối phương".

Ukraine tung video tấn công căn cứ Nga, đốt cháy hàng loạt xe tăng

"Đoạn video cho thấy lực lượng pháo binh phá hủy vị trí của các thiết bị quân sự của đối phương. 12 xe tăng, 8 xe bọc thép, 4 đơn vị thiết bị kỹ thuật, 30 xe ô tô đã bị đốt cháy trong ngày hôm đó", thông báo cho biết thêm.

Theo dữ liệu của quân đội Ukraine, kể từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch tại Ukraine, Nga đã mất 1.293 xe tăng, 3.166 xe chiến đấu bọc thép, 604 hệ thống pháo, 201 hệ thống rocket phóng loạt, 93 hệ thống phòng không, 204 máy bay chiến đấu, 170 trực thăng, 2.206 xe cơ giới và chở nhiên liệu, 13 tàu, 476 máy bay không người lái, 43 đơn vị thiết bị đặc biệt và 110 tên lửa hành trình.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí