UBND tỉnh tiếp Tòa Giám mục giáo phận Vinh tới thăm và chúc Tết

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng được đón tiếp Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm UBND tỉnh

Quang cảnh buổi tiếp

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao đổi cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm vui khi đến thăm, chúc tết UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết, nhìn lại một năm qua khi tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh, thành khác trong cả nước đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng bằng sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo chính quyền tỉnh đã giúp tỉnh vượt qua mọi khó khăn để cuộc sống của mọi người dân đến hôm nay cơ bản được trở về với hoạt động bình thường. Đó là thành quả đặc biệt lớn của chính quyền Nghệ An trong thời gian qua.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,2% đứng thứ 3 trong khu vực Bắc Miền Trung và đứng thứ 22 cả nước trong điều kiện vô cùng khó khăn. Thành quả đó đã cho thấy sức sáng tạo, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Với tư cách là người dân, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh để nhân dân tỉnh nhà được hưởng thành quả tốt đẹp đó.

Hướng đến năm mới Nhâm Dần 2022, với niềm tin vào tôn giáo, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cầu mong và cầu nguyện để tỉnh nhà có nhiều thành quả lớn hơn trong năm tới. Qua theo dõi và được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh chia sẻ tại các cuộc thăm, làm việc với Tòa Giám mục, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tin tưởng với đường hướng đã được hoạch định rõ ràng sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho tỉnh nhà trong thời gian tới. Nhân dịp năm mới, thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, các linh mục, tu sĩ, bà con công giáo tỉnh nhà, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến đón một mùa xuân mới bình an, hạnh phúc.

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh dành cho chính quyền tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm và chúc mừng UBND tỉnh trước thềm năm mới Nhâm Dân 2022.

Điểm lại những kết quả tích cực về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư trong một năm đầy khó khăn và thách thức mà tỉnh Nghệ An đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2021 cũng là một năm thành công của tỉnh khi kết quả xuất khẩu vượt mục tiêu kế hoạch năm và vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa xã hội trong điều kiện dịch bệnh được duy trì phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoạt động an sinh xã hội được tỉnh rất quan tâm. Với một tỉnh có địa bàn rộng của cả nước, dân số đông, lao động trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh rất lớn, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các địa phương đã hết sức quan tâm, chia sẻ và tạo mọi điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Cùng với đó, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự chia sẻ về những giới hạn trong tổ chức hoạt động tôn giáo do đại dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định trong thành quả chung tỉnh đạt được trong năm qua có đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo tỉnh nhà, đặc biệt là trong thực hiện các chủ trương đường lối phát triển kinh tế - xã hội; tham gia hoạt động an sinh xã hội; phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn ở các địa phương khác trong cả nước. Thay mặt UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Giám mục, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, các linh mục đã lãnh đạo, tổ chức các hoạt động, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đồng bào công giáo đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ về những kết quả tỉnh nhà đạt được trong năm 2021 với Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới UBND tỉnh

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tặng quà cho Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức khi dịch COVID-19 chưa hoàn toàn được đẩy lùi; những vấn đề có thể phát sinh chưa thể lường được, song phải thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phải phục hồi và phát triển kinh tế, chính vì vậy tỉnh đã đặt ra mục tiêu khá cao với mức tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt từ 8,5-9,5%. UBND tỉnh mong muốn Tòa Giám mục lãnh đạo đồng bào công giáo tiếp tục phối hợp, hợp tác với chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để mang lại thành quả chung cho xã hội. Theo tinh thần đường hướng của giáo hội giáo dân tốt trước hết là công dân tốt, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn làm sao để mọi giáo dân, tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng với chính quyền tỉnh nhà. UBND tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động tín ngưỡng của đồng bào công giáo diễn ra thuận lợi nhất; đồng thời, quan tâm giải quyết nhu cầu tôn giáo chính đáng, đúng pháp luật trên tinh thần hợp tác, chia sẻ cùng xây dựng quê hương Nghệ An cũng như đất nước phát triển.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc Đức Giám mục, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cũng như toàn thể bà con giáo dân tỉnh nhà một năm mới an lành, tràn đầy hồng ân của thiên chúa.

*/Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp Đoàn của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh do linh mục Nguyễn Đăng Điền – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu tỉnh đã đạt được trong năm dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi, Linh mục Nguyễn Đăng Điền đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Nghệ An bước sang năm Nhâm Dần 2022 đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền chúc Tết UBND tỉnh

Linh mục Nguyễn Đăng Điền khẳng định Ủy ban Đoàn kết công giáo sẽ tiếp tục xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc Linh mục Nguyễn Đăng Điền cùng đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết Nhâm Dần 2022 an khang, thịnh vượng

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Linh mục Nguyễn Đăng Điền cùng đoàn đến thăm, chúc mừng tỉnh trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định, trong năm qua, Ủy ban đoàn kết công giáo của tỉnh đã động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo, góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đóng góp tích cực của Giám mục, các chức sắc, linh mục, tu sĩ và người dân cả lương và giáo. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh, dù thời gian qua diễn biến dịch bệnh phức tạp theo nhiều cấp độ, nhưng tỉnh hoàn toàn chủ động, đề ra nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp. Đạt được những kết quả nhất định về phòng, chống dịch phải kể đến sự chung sức, chung lòng, những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo.

Năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh tiếp tục hoành hành, tỉnh đã lên các kế hoạch, phương án để ứng phó. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các Linh mục, chức sắc, tu sĩ trên cương vị và trọng trách của mình tiếp tục chỉ đạo phối hợp với UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội; cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cùng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ hơn nữa với chính quyền trong giải quyết các vấn đề liên quan. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Linh mục Nguyễn Đăng Điền cùng đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết Nhâm Dần 2022 an khang, thịnh vượng.

Ủy ban Đoàn kết công giáo tặng quà chúc Tết UBND tỉnh Nghệ An

Ủy ban Đoàn kết công giáo và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn