UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp

Trong tháng 4/2022, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát tình hình thực tiễn, chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch, từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; giải thể Bệnh viện dã chiến số 4,5,6 tỉnh Nghệ An.

Trong tháng, các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các Công điện của Chính phủ về đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về nông nghiệp, trong tháng 4, bà con nông dân chủ yếu tập trung cho việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cây trồng vụ Xuân, nhằm đạt mục tiêu cao nhất về năng suất, sản lượng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 16,85% so với tháng 4/2021. Lũy kế 4 tháng, chỉ số IIP ước tăng 12,41%.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2022

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt 6.651 tỷ đồng, tăng 22,95% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 4 tháng ước đạt 28.103 tỷ đồng, tăng 20,64%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 180 triệu USD, tăng 7,38% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước đạt 729,4 triệu USD, tăng 23,03%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 95 triệu USD, tăng 8,75%; lũy kế 4 tháng ước đạt 407,94 triệu USD, tăng 21,9%.

Trong tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn có nhiều khởi sắc; lượng khách du lịch tháng 4 ước đạt 789.399 lượt, tăng 237,16% so với cùng kỳ năm 2021, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 271 tỷ đồng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng (tính đến ngày 20/4/2022), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 03 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.347,8 tỷ đồng. Điều chỉnh 04 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 01 dự án giảm tổng mức đầu tư 4,0 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 6.303 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, bằng 98,6% cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách 4 tháng đầu năm ước thực hiện 8.845 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán.

UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các dự án, công trình trọng điểm. Tính đến ngày 20/4/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 20,22% kế hoạch đã giao chi tiết, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục được quan tâm, chỉ đạo. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao... đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, chăn nuôi của người dân. Hiện có trên 2.000ha sắn tại các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn... nhiễm bệnh khảm lá, do chưa có thuốc đặc trị nên người dân phải nhổ bỏ, tiêu hủy và xử lý đất trồng để tránh lây lan sang diện tích khác, gây thiệt hại cho bà con nông dân.

Mặc dù Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tăng khá nhưng một số sản phẩm công nghiệp trong tháng 4 có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: Bao bì giảm 10,55%; phân bón giảm 15,7%; bê tông tươi giảm 12,17%...

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn