UBND tỉnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh Quý III/2022

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiêm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 15.730 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từng bước được phục hồi rõ nét và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng ước đạt 9,23%; đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 29/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4,33%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 10,52% (riêng công nghiệp ước đạt 11,66%); khu vực dịch vụ ước đạt 11,53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 5,7%.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 15.730 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 21.563 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán được giao.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ổn định; vụ Đông Xuân 2021-2022 và vụ Hè Thu được mùa. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 1.109.426 tấn, bằng 97,64% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.192.139 m3, tăng 9,61% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 208.178 tấn, tăng 4,07%.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong 9 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 299/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 72,74%; 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã đạt NTM kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân đạt 16,85 tiêu chí/xã; 07 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; có 184 thôn/bản đạt chuẩn NTM theo tiêu chí của tỉnh. Toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đến nay, Nghệ An đã có 249 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.949,8 triệu USD, tăng 12,62%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 985,03 triệu USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2021

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực. Tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 83 dự án và điều chỉnh 83 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 32.058,9 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An được lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, triển khai tiêm vắc xin cho người dân bảo đảm tiến độ. Các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Nhiều vấn đề dư luận quan tâm được báo chí phán ánh

Tại buổi họp báo, các nhà báo và phóng viên đã nêu lên một số vấn đề đề nghị UBND tỉnh và các ngành quan tâm giải quyết, như: Nguyên nhân gây ra lũ ống, lũ quét tại Huyện Kỳ Sơn và giải pháp ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ; làm rõ nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn; việc triển khai thực hiện dự án hạ tầng giao thông ở đường tránh Vinh; quan điểm của tỉnh trong việc xử lý Dự án nuôi cá rô phi công nghệ Israel trên địa bàn huyện Hưng Nguyên; mục tiêu của việc giải tỏa hành lang phía đông ở đường Bình minh thị xã Cửa lò; vấn đề gia hạn và thu hồi các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh…

Nhà báo Quang Đại – Báo Lao động nêu ý kiến

Nhà báo Thế Sơn – Báo Cựu chiến binh đề nghị làm rõ việc chậm xác định công nhận liệt sỹ và cấp Bằng Tổ Quốc ghi công cho một trường hợp ở huyện Diễn Châu mà báo đã phản ánh

Bên cạnh đó, các nhà báo, phóng viên cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh và các ngành làm rõ vấn đề liên quan đến Dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Lê Lợi, TP. Vinh; việc triển khai thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2;… Có ý kiến cũng cho rằng, thời gian qua, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh giảm thứ bậc, tỉnh có giải pháp như thế nào trong thời gian tới...

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bùi Văn Hưng trả lời nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và công nhận liệt sỹ

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết, thời gian tới Sở sẽ phối hợp với Công an tỉnh thành lập đoàn để kiểm tra và xử lý đối với những phòng khám vi phạm theo quy định

Trước các vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm, phản ánh, lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và địa phương liên quan đã trực tiếp trao đổi, làm rõ.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin lan tỏa đến toàn thể nhân dân về các hoạt động của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận buổi họp báo

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí đối với việc thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của tỉnh trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí đã giành nhiều thời gian để tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương; các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư, cập nhật các vấn đề về an sinh xã hội, diễn biến dịch, tình hình lũ lụt; phản ánh những tồn tại, hạn chế của cấp ủy, chính quyền các ban, ngành chưa kịp thời xử lý những vấn đề báo chí nêu. Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí vẫn chưa tích cực tuyên truyền các hoạt động của tỉnh, đưa thông tin chưa đúng quy định,…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin lan tỏa đến toàn thể nhân dân về các hoạt động của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022; chủ động cập nhật tình hình mưa lũ, công tác khắc phục và cảnh báo về các phương án phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn nhằm cùng chung sức giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động; công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; buôn bán pháo nổ, công tác bình ổn giá cả thị trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tập trung truyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới; Nghị quyết 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các nhà báo kịp thời phát hiện những vấn đề hạn chế, tồn tại đặt ra trong quá trình chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của ngành cũng như các địa phương để từ đó kịp thời khắc phục. Kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin những vấn đề mà dư luận quan tâm, bức xúc đến cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý.

Đối với các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung xử lý thông tin báo nêu; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để có thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời; đồng thời thường xuyên cập nhật những thông tin giải quyết do cơ quan báo chí phản ánh.

