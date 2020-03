UBKT Tỉnh ủy Nghệ An quyết liệt xử lý đơn thư của công dân

Ngày 7/10/2019, ông Nguyễn Văn C. có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An với nội dung: người nhà ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai khai man hồ sơ để đảm nhận các vị trí khác nhau.

Đơn kiến nghị của công dân gửi lãnh đạo tỉnh Nghệ An liên quan đến một số vấn đề của ông Võ Văn Dũng, Bí thư thị ủy Hoàng Mai

Ngay sau khi tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Văn C., các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ. Đến ngày 24/02/2020, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An có Thông báo số 186-TB/UBKTTU: kết luận, giải quyết tố cáo đối với đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai. Thông báo khẳng định các nội dung: vợ ông Dũng là bà Hồ Thị Phòng hiện đang công tác tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Lưu sinh năm 1965 nhưng hồ sơ lý lịch khai sinh năm 1969 là tố cáo đúng. Đồng thời sự việc con trai ông Dũng là Võ Hồng Thanh Trường không có bằng đại học nhưng được bố trí vào làm việc tại Ban tổ chức thị ủy Hoàng Mai là tố cáo đúng.

Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Nghệ An về những vấn đề công dân kiến nghị liên quan đến ông Võ Văn Dũng, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai do Phó chủ nhiệm thường trực Nguyễn Văn Trung ký

Thông báo của UBKT Tỉnh ủy cũng đã xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trong thông báo. Đối với Bí thư thị Ủy thị xã Hoàng Mai, thông báo nêu: kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm nêu gương của bản thân mình trong việc: biết vợ khai ngày thành năm sinh vào lý lịch, hồ sơ xin tuyển dụng vào biên chế nhà nước không đúng với ngày tháng năm sinh có trong hồ sơ gốc nhưng không ngăn cản, không báo cáo kịp thời với tổ chức đảng có thẩm quyền biết và chưa có biện pháp khắc phục hậu quả; việc chấp hành các quy định của tổ chức đảng về công tác tuyển dụng cán bộ. Cụ thể là việc đề nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt cho con mình được thi tuyển vào làm việc trong cơ quan Thị ủy Hoàng Mai khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, làm phát sinh đơn tố cáo ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, các tổ chức đảng có liên quan.

Được biết, khi bà Hồ Thị Phòng thi tuyển vào nhà nước năm 1998, ông Dũng là Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu. Còn khi anh Võ Hồ Thanh Trường thi tuyển vào Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai ông Dũng là Phó Bí thư thường trực Thị ủy, biết rõ con mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để dự thi tuyển nhưng vẫn ký tờ trình để nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phê duyệt, bổ sung con mình được dự thi…

Cũng trong thông báo, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, Ban Tổ chức tỉnh ủy và các cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Ông Nguyễn văn C. cho biết: Tôi rất đồng tình và hoan nghênh tinh thần làm việc của UBKT Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng thời, tôi đề nghị căn cứ Thông báo của UBKT, các quy định hiện hành xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và vai trò của chính quyền các cấp.

Như vậy, UBKT Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An đã thực hiện công khai, minh bạch kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

