U15 Sông Lam Nghệ An vô địch giải U15 Quốc gia

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC Đội vô địch: U15 Sông Lam Nghệ An Đội thứ Nhì: U15 PVF Đồng giải Ba: U15 Hoàng Anh Gia Lai & U15 Huế Giải phong cách: U15 Hoàng Anh Gia lai Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Quang Tú (số 11 U15 PVF) 6 bàn Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Bảo Ngọc (số 1, U15 Sông Lam Nghệ An) Cầu thủ xuất sắc nhất: Vương Văn Tùng (số 8, U15 Sông Lam Nghệ An) MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TRAO CÁC GIẢI THƯỞNG: