Tuyệt chiêu căng da mặt tự nhiên giúp chị em “khóa chặt” tuổi xuân

Theo thời gian da của chúng ta sẽ lão hóa và chảy xệ, đặc thù công việc hiện nay bắt buộc chị em phụ nữ phải trang điểm cả ngày dài khiến da bị tổn thương nặng nề. Vì vậy việc giữ gìn làn da vô cùng quan trọng và nhất là da mặt. Chúng ta nên chăm sóc từ khi còn trẻ để tránh những hậu quả nghiêm trọng sau này. Cùng xem bài viết chăm sóc da mặt dưới đây để bạn có làn da khỏe, đẹp nhất nhé!

Tẩy trang sớm nhất có thể

Thường thì sau khi đi làm về, các nàng sẽ làm rất nhiều việc rồi mới đến bước rửa mặt, tẩy trang. Tuy nhiên đây là thói quen xấu cần loại bỏ ngay. Theo chuyên gia làm đẹp Charlotte Cho, phụ nữ Hàn sở hữu làn da đẹp hơn những người khác bởi họ rất chú trọng vào việc chăm sóc da đặc biệt là tẩy trang ngay sau khi ở ngoài về. Theo họ, điều này sẽ giúp làn da được thở, lỗ chân lông được giải phóng khỏi bụi bẩn và tàn dư makeup thay vì để cho vi khuẩn, cặn bẩn, độc tố có nhiều thời gian làm xấu da đi.

Đây là bước làm sạch da đầu tiên và rất quan trọng. Nhiều người nghĩ chỉ cần dùng sữa rửa mặt là đủ làm sạch da, tuy nhiên quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Các loại sữa rửa mặt hiện nay không thể làm sạch sâu và lấy đi hết bã nhờn dưới da.

Muốn xóa sạch tàn dư của mụn, hãy kết thân với vitamin C

Mụn thường chỉ xuất hiện trên da 2 - 3 ngày là đã xẹp đi nhưng những vết thâm do chúng để lại mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng với các chị em. Một thì không sao nhưng nhiều thì vô tình gương mặt thảm họa vô cùng. Theo beauty blogger nổi tiếng Renee Chow, chị em nên thêm serum vitamin C vào quy trình chăm sóc da mặt. Những sản phẩm chứa vitamin C giúp các đốm nâu biến mất trong thời gian ngắn mà còn bảo vệ làn da của bạn tốt hơn khỏi các tác nhân ngoại cảnh, đồng thời làm sáng da, chống lão hóa tuyệt diệu.

Massage thực sự giúp da đẹp lên trông thấy

Dù hiện nay xuất hiện nhiều phương pháp căng da mặt tối ưu tiên tiến nhưng massage vẫn luôn nhận được sự ưu ái nhất định trong lĩnh vực trẻ hóa da. Đây cũng là bước chăm sóc da cơ bản không thể thiếu được thực hiện tại các spa, thẩm mỹ viện giúp cơ thể được phục hồi năng lượng và thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Các cơ mặt cũng được đánh thức và máu được lưu thông tốt hơn. Không cần phải sắm sửa những dụng cụ massage đắt đỏ, ngay cả một hai chiếc thìa nhỏ trong nhà bếp hay chính đôi tay của bạn cũng có thể trở thành công cụ giúp nâng cấp làn da mỗi ngày. Ngoài ra, các động tác này cũng là bí quyết thần kỳ để điều trị làn da nhăn nheo, chảy xệ cực hiệu quả được chị em phụ nữ trên toàn thế giới ưa chuộng. Chỉ từ 10-15 phút mỗi ngày, bạn massage cho các cơ mặt ở vùng má, cằm, rãnh cười, đuôi mắt… sẽ giúp khắc phục triệt để các nhược điểm của da mang lại hiệu quả nhanh chóng mà không hề tốn kém. Để đạt được kết quả như mong muốn, bạn có thể kết hợp massage cùng với các loại tinh dầu như: oliu, dầu dừa, tinh dầu oải hương... Dưỡng ẩm nghiêm túc vì một làn da không nếp nhăn

Da đẹp hay không một phần là nhờ dưỡng ẩm tốt. Theo các chuyên gia là đẹp, thời gian, tác nhân từ bên ngoài chính là những yếu tố làm da xuất hiện nếp nhăn sớm, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác là thiếu độ ẩm. Do đó, một trong những bí kíp quan trọng để bạn có được làn da không nếp nhăn chính là dưỡng đầy đủ. Lưu ý là duy trì những thói quen này vào hai buổi sáng – tối bằng sản phẩm phù hợp với làn da, và thực hiện thủ tục này không sót ngày nào.

Cách làm căng da mặt bằng những thói quen hằng ngày

Bạn có biết để sở hữu một làn da căng mịn, tươi trẻ thì việc duy trì một lối sống khoa học, lành mạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu không muốn làn da dần bị xỉn màu, nhiều nếp nhăn thì đầu tiên phải đảm bảo một giấc ngủ đủ, tránh thức quá khuya khiến quá trình tái tạo tế bào mới bị gián đoạn.

Nói không với các chất kích thích như hút thuốc lá, uống rượu bia, nước ngọt… vì chúng đều là những tác nhân gây hại cho sức khỏe của làn da. Đồng thời tránh xa đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, cay nóng thay vào đó tập trung vào chế độ ăn uống nhiều rau xanh, hoa củ quả.

Về chăm sóc da, không nên dùng sữa rửa mặt có tính kiềm vì sẽ khiến cho da bị khô từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nếp nhăn tấn công nhanh chóng. Đừng quên thực hiện dưỡng ẩm cho da bằng các sản phẩm phù hợp. Các cách làm căng da mặt tự nhiên trên được đánh giá là an toàn cho làn da tuy nhiên để đạt được kết quả thì đòi hỏi bạn phải kiên trì trong một thời gian dài.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn