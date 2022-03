Tuyên dương 11 đảng viên, cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu và trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 10 cán bộ Đoàn xuất sắc

6 Đảng viên trẻ xuất sắc được tuyên dương: - Lương Văn Lợi – Đội trưởng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn Biên phòng Keng Đu - Võ Hồng Loan – cử nhân điều dưỡng, Bệnh viện mắt Nghệ An - Nguyễn Thị Khánh Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Phó Bí thư Đoàn trường Khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Vinh, lớp trưởng lớp 59B1 Việt Nam học. - Trương Thị Trang – Bí thư Đoàn xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu - Hoàng Khắc Trường – Phó Bí thư chi đoàn khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh; Giám đốc công ty TNHH TM&DV Dũng Trường - Trần Thị Mơ – Phó Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. 5 cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu được tuyên dương: - Phan Thị Quỳnh Trang – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh; Bí thư Đoàn Trường Sư phạm; Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Đại học Vinh. - Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường THPT Bắc Yên Thành, Yên Thành. - Tống Thị Thu Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn UBND huyện, Phó Trưởng phòng Phòng LĐTB&XH huyện Quỳ Châu. - Phan Đức Thịnh – Bí thư Chi đoàn Sở Công thương, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương. - Trần Hoàng Minh – Bí thư Chi đoàn, Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc. 10 cán bộ Đoàn xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng: - Vi Văn Nam – Bí thư Đoàn xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp - Nguyễn Đình Lương – Bí thư Đoàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. - Lô Thị Thúy Hà – Bí thư Đoàn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. - Nguyễn Bá Hùng – Bí thư Chi đoàn 8, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. - Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. - Nguyễn Tư Hải Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương. - Lữ Thị Băng Châu – Bí thư Huyện đoàn Con Cuông. - Nguyễn Thị Hoài Ân – Bí thư Đoàn xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. - Nguyễn Hằng Nguyệt – Bí thư Chi đoàn 4, xã Liên Thành, huyện Yên Thành. - Nguyễn Nguyệt Anh – Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Bí thư Chi đoàn Lớp 61A1 Sư phạm Tiếng Anh tài năng, khóa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.