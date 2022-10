Your browser does not support the video tag.

Clip: Tưởng trộm xe máy dựng trước cửa, không ngờ gã đàn ông thậm thụt ăn cắp 1 thứ còn 'kinh khủng' hơn

Theo đoạn clip chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa 20/9 và được camera an ninh ngôi nhà ghi lại. Có lẽ nhắm vào thời điểm ban trưa vắng vẻ, một gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít dừng xe tại vỉa hè gần ngôi nhà. Lúc này, trước cửa nhà có một chiếc xe máy đắt đỏ hiệu Vespa dựng tơ hơ, không ai trông.

Những tưởng chiếc xe đắt tiền đã bị gã đàn ông nhắm trúng, nhưng bất ngờ thay, hắn ta lại chẳng đoái hoài đến xe cộ. Người đàn ông rón rén tiến vào cửa chính, rồi nhanh tay lấy trộm chùm móc phơi đồ lót của phụ nữ. Khoắng xong đống đồ lót, gã biến thái vội vàng đi nhanh về phía xe máy của mình để bỏ trốn.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ trong nhà đã phát hiện ra sự việc liền chạy theo gào thét: "Này, bỏ lại... bỏ lại". Nhưng mặc kệ việc bị cô gái bắt tận tay, gã đàn ông vẫn thản nhiên cho đống đồ vừa ăn trộm vào cốp xe rồi nổ máy, phóng đi.

Sự việc sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ trước hành vi biến thái, ghê rợn của của gã đàn ông lạ.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Trời cứ tưởng trộm cái xe máy, không ngờ lại lấy đồ lót của phụ nữ",

"Loại này còn ghê hơn cả xe ấy. Hy vọng công vào cuộc trừng trị kẻ có tư tưởng và hành vi biến thái thế này",

"Kinh khủng ở chỗ gã này còn gan lì nhét đồ vào cốp xe chẳng hề sợ hãi bị phát hiện. Bệnh hoạn quá",...

"Chị em cũng nên cẩn thận, chạy theo nhỡ không may kẻ xấu làm hại nữa thì khổ, thôi cướp cũng cướp rồi. Nhanh trí chụp lại biển số xe mà báo công an",...

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm bàn luận lớn từ dân mạng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn