Tướng công an nói về vụ án tại CDC Hà Nội: Những ai cầm tiền của Việt Á?

Tại cuộc họp báo do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 1/7, phóng viên hỏi về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến CDC Hà Nội.

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến Cty Việt Á, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 3 vụ án, gồm một vụ liên quan CDC Hà Nội, một vụ liên quan Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 1 vụ liên quan Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng trao đổi tại cuộc họp.

"Khi khởi tố vụ án, chúng tôi cũng đã đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, báo An ninh thủ đô, Công an nhân dân…", ông Tùng nói.

Thông tin thêm về vụ án tại CDC Hà Nội, ông Tùng cho biết: Ông Trương Quang Việt - Giám đốc CDC Hà Nội và bà Lê Thị Bích Tuyến, Trưởng phòng Tài chính Kế toán đã nhận 1,1 tỷ của Cty Việt Á, đưa các thông số kỹ thuật của kít tét của Cty Việt Á giúp cho Cty này trúng thầu 2 dự án cung cấp kít tét, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Theo ông Tùng, ngày 10/6/2022, Cơ quan điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Quang Việt và Lê Thị Bích Tuyến về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại bộ Luật Hình sự.

"Vụ án đang tiếp tục được điều tra, chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí sau khi có kết luận điều tra", ông Tùng nói.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội”. Đồng thời bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt (SN 1973, Giám đốc CDC Hà Nội) và Kế toán trưởng CDC Hà Nội. Hành vi phạm tội của ông Việt xảy ra tại thời điểm ông này là Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội. Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2020, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kít xét nghiệm COVID-19, các đối tượng được giao thực hiện nhiệm vụ đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc Cty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau hoặc đưa các thông số, kỹ thuật tính năng sản phẩm của kít xét nghiệm COVID-19 do Cty Việt Á sản xuất vào hồ sơ mời thầu. Sau khi được trúng thầu, Cty Việt Á đã chiết khấu lại % giá trị hàng hóa để cảm ơn các đơn vị. Điều này dẫn đến việc Cty Việt Á là đơn vị duy nhất dự thầu và được trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định, tại CDC Hà Nội, khoảng tháng 12/2020, do dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm, để đảm bảo đủ số lượng kit phục vụ phòng chống dịch, dựa trên quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của Cty Việt Á có nhiều ưu điểm, không có việc bàn bạc với Cty Việt Á về việc giúp Cty Việt Á được trúng thầu. Tuy nhiên, việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Cty Việt Á cung ứng được sản phẩm đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền 2 gói thầu, Cty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng.

Tác giả: Trường Phong - Trần Hoàng - Nguyễn Quân

Nguồn tin: Báo Tiền phong