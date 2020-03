Tung tin "Trung Quốc cho máy bay thả corona xuống Việt Nam" để bán hàng

Lò Thị Đ. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 6/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với Lò Thị Đ, sinh năm 1996, trú tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào ngày 31/1, Đ. đã dùng tài khoản cá nhân đăng tải trên facebook nội dung: “Dịch corona đang phổ biến ở hầu hết các nước và Việt Nam cũng đang ở trong số đó. Hiện nay Trung Quốc đang cho máy bay thả virus corona xuống VN vào chiều tối mọi người chủ động đề phòng nhé, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và tránh tiếp xúc với những chỗ đông người...”.

Kèm theo bài viết có đính kèm đoạn video máy bay đang thả dung dịch màu hồng xuống mặt đất và hình ảnh một phụ nữ bế trẻ em.

Ngoài ra kèm với dòng tin sai sự thật trên, Đ. còn quảng cáo bán sản phẩm được cho là "chống virus corona".

Sau khi thông tin trên được đăng tải, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quang Bình và Công an xã Vĩ Thượng xác định nội dung thông tin là sai sự thật, nên đã mời Lò Thị Đ. lên xác minh.

Tại công an, Đ. thừa nhận việc đăng tải thông tin nói trên là sai, đăng lên nhằm mục đích câu like để bán hàng.

Tính đến nay, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị xử lý 4 trường hợp đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Trong đó, ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp, xử lý cảnh cáo hành chính 2 trường hợp và 1 trường hợp xử lý theo kỷ luật của Quân đội với hình thức kỷ luật khiển trách, giáo dục tại đơn vị.

