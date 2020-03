10 phút đăng văn bản giả mạo cho nghỉ học, lĩnh phạt 12.5 triệu đồng

Chị V.T.T.D (sinh năm 1988, thường trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa bị cơ quan công an tỉnh xử phạt 12,5 triệu đồng vì hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an tỉnh Hải Dương cũng thông báo vi phạm của chị D. về chính quyền địa phương, nơi cư trú để quản lý, giáo dục.

Vào lúc 21 giờ 40 ngày 1/3 trên mạng xã hội xuất hiện văn bản giả mạo UBND tỉnh Hải Dương cho học sinh từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học.

Văn bản giả mạo do chị D. đăng tải trên mạng xã hội

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm và triệu tập chị D. đến cơ quan công an làm việc. Chị D. khai nhận lấy văn bản trên từ internet, sau đó đăng tải lên trang “Chí Linh 24h”. Sau khi đăng khoảng hơn 10 phút, phát hiện văn bản trên là giả mạo, sai sự thật, chị D. đã gỡ bỏ.

Hiện cơ quan cơ quan chức năng chưa làm rõ được kẻ tạo ra văn bản giả mạo mà chị D. đã đăng tải.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net