Túm tóc tát bạn trai giữa phố, cô gái nhận ngay kết đắng

Sự việc xảy ra tại một con đường ở Kowloon, Hong Kong, Trung Quốc.

Trong clip, một cô gái đang bắt cậu bạn trai quỳ giữa phố vì dám đưa một cô gái khác về căn hộ của anh ta.

Cô gái liên tục hỏi: "Tại sao anh dám đưa cô ta về nhà?". Trước cơn tức giận của người yêu, nam thanh niên vừa cầu xin vừa đáp: "Nghe anh giải thích đã. Anh đã bảo cô ta đừng đến đấy chứ!".

Mặc cho cô bạn đứng bên can ngăn, cô gái vẫn túm tóc, tát túi bụi vào mặt nam thanh niên trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường. Một người chứng kiến sau đó đã gọi điện báo cảnh sát.

Kết quả, cô gái bị bắt giữ vì tội hành hung còn nạn nhân được đưa tới bệnh viện để chăm sóc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn