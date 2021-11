Từ vụ án “thuốc ung thư giả” đến Quyết định khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế

Vụ án “thuốc ung thư giả”

Trước đó, theo kết luận điều tra từ cơ quan chức năng, trong giai đoạn 2010-2014, Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma) và Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế H&C đã cùng một số đồng phạm làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu để thay đổi nguồn gốc xuất xứ một số loại thuốc chữa bệnh.

Hành vi này của các đối tượng nhằm hợp thức hóa thủ tục của Cục Quản lý dược để đưa các loại thuốc này vào Việt Nam bán lại cho các nhà thuốc, bệnh viện và các công ty kinh doanh dược phẩm, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Sau khi hành vi tội phạm bị phơi bày, Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm bị xử lý trách nhiệm hình sự trong 2 vụ án độc lập.

Theo đó, hai vụ án là “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, liên quan đến thuốc chữa ung thư H-Capita và “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” liên quan đến 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả gồm: Kaderox-250; Kafotax-1000; H2K Levofloxaxin và H2K Ciproxaxin.

Các cựu lãnh đạo VN Pharma tại phiên tòa. (Ảnh: NLĐ)

Theo Cơ quan an ninh điều tra, việc để xảy ra các vụ án trên có trách nhiệm lớn của Cục Quản lý dược với vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật.

Điều này cho thấy có dấu hiệu hình sự về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đến việc Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố

Từ những dấu hiệu nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã mở rộng điều tra và tiếp tục thu thập các tài liệu, căn cứ chứng minh hành vi tội phạm.

Sau một thời gian dài tập trung điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi tội phạm của các nghi phạm, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Ngày 3/11, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Phạm Thị Nguyệt Tú – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thái Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là một tội danh thuộc loại tội phạm về chức vụ được quy định tại điều 360 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với nhiều khung hình phạt khác nhau.

Vì là tội phạm chức vụ nên chủ thể của tội này chỉ có thể là người có chức vụ, quyển hạn do bổ nhiệm, do dân cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác.

Đó là người được giao thực hiện công vụ nhất định và trong khi thực hiện công vụ đó họ có quyền hạn nhất định.

Hành vi phạm tội của các tội phạm về chức vụ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc là hành vi vượt quá quyền hạn (lạm dụng) làm trái công vụ, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm lợi ích chung hoặc lợi ích hợp pháp của công dân.

Luật sư Phạm Thị Nguyệt Tú – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thái Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Quy chiếu vào vụ việc, hình phạt mà ông Trương Quốc Cường có thể phải đối diện sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng và các tài liệu, căn cứ thu thập được.

Tuy nhiên, việc xác định khung phạt đối với tội danh này dựa trên hậu quả mà hành vi tội phạm gây ra.

Theo đó, nếu cơ quan chức năng sau khi điều tra có căn cứ chứng minh ông Trương Quốc Cường vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao không thuộc các trường hợp theo điều 179, 308 và 376 mà thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 của điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì bị can có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Trường hợp hành vi tội phạm của ông Trương Quốc Cường làm chết 02 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng thì hình phạt đối với bị can này có thể lên đến 7 năm tù giam.

Đặc biệt, nếu hậu quả từ hành vi tội phạm của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 của điều luật quy định về tội danh này thì hình phạt mà ông Cường phải đối điện có thể lên đến 12 năm tù giam.

"Ngoài ra, ông Trương Quốc Cường còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm", Luật Sư Nguyệt Tú cho biết thêm.

Tác giả: Gia Hải

Nguồn tin: Pháp luật Plus