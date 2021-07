Tử tù nhiễm Covid-19 đã trốn khỏi trại giam Chí Hòa như thế nào?

Tử tù Nguyễn Kim An khi bị bắt trong tình trạng quấn kín người để phòng dịch Covid-19

Liên quan đến vụ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà và bị bắt giữ lại vào sáng 16/7, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, Nguyễn Kim An bị giam tại Trại tạm giam Chí Hoà chờ thi hành án thì phát hiện bị nhiễm Covid-19. Do đó, trại tạm giam đã di chuyển An ra cơ quan y tế trong khuôn viên của trại để cách ly, điều trị.

Lợi dụng sơ hở trong công tác canh gác tại nơi điều trị y tế, An đã đào thoát ra ngoài. Cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ việc An đã tiếp xúc với những ai trong quá trình bỏ trốn? đã có điện thoại từ đâu để liên lạc với người khác?

Nói về vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.HCM) cho hay, trong quá trình truy bắt đối tượng bị truy nã, các tổ công tác đã nhận được nhiều thông tin giá trị từ người dân để truy lùng đối tượng nhanh gọn hơn.

"Người dân đã xem báo trên mạng thấy được hình ảnh của đối tượng nên đã chuyển hình ảnh về cho chúng tôi phục vụ truy bắt. Chúng tôi đã nhận được khoảng 100 tin báo từ đó chuyển cho các tổ công tác. Đây là một trong những điều kiện để chúng tôi có thể nhanh chóng bắt được An" – thượng tá Hiếu nói với nguồn trên.

Theo đó, người dân đã rất cảnh giác, chuyển các thông tin có thể gần giống, giống với đối tượng. Bên cạnh đó, công an các tỉnh ở các điểm chốt cũng chuyển các thông tin, hình ảnh cho tổ công tác phục vụ cho việc kiểm tra, so sánh và đối chiếu. Đây là một phần hiệu quả trong công tác bắt nhanh đối tượng truy nã.

Trước đó, báo Người lao động đưa tin, sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, An ẩn náu tại một góc trên đường Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM). Thời điểm này, có người chạy xe ôm đi ngang qua thấy có người ăn xin đang ngủ ở lề đường nên đến cho người này 10.000 đồng.

Lúc này, An từ trong bóng tối chui ra nói người chạy xe ôm chở về Bến xe Miền Đông và quận Tân Bình. Người chạy xe ôm từ chối vì đường quá xa và ở nhà còn 2 đứa con không người trông.

Sau khi năn nỉ không được, An xin bác xe ôm cho về phòng trọ ngủ nhờ vì giờ không biết đi đâu. Bác xe ôm thương người liền đồng ý cho An lên xe mà không hề hay biết đây là kẻ giết người mang án tử hình đang bị truy nã rất đặc biệt.

An được bác xe ôm tốt bụng cho ở chung phòng với 2 người con tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước.

Khi về phòng trọ bác xe ôm, An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. Bác xe ôm hỏi thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch Covid-19 không biết làm gì.

Khoảng 0 giờ ngày 16/7, kẻ giết người nói bác xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP Thủ Đức gặp bạn. Bác xe ôm không biết chuyện gì liền mở cửa phòng trọ cho An đi. Trước khi An rời khỏi phòng còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân.

An rơi phòng trọ ra Quốc lộ 1 để chờ đồng bọn đến thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM bắt giữ.

Tác giả: T.Hà

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị