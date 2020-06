Từ trinh sát đánh án vùng biên ải trở thành Giám đốc Công an xứ Nghệ

Chiến công và lòng nhân hậu

Sáng 27/6, Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Đại tá Võ Trọng Hải. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Nghệ An.

Thiếu tướng Tỏ yêu cầu Đại tá Võ Trọng Hải nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy khả năng, sở trường; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện thật tốt, chức trách nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Trọng Hải, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tân Giám đốc Công an Nghệ An (SN 1968) xuất thân trong một gia đình, dòng họ có truyền thống yêu nước, cánh mạng.

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Võ Trọng Hải đã từng giữ các chức vụ: Trạm trưởng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hơn 30 năm qua, Đại tá Võ Trọng Hải được cấp trên bổ nhiệm nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở cương vị nào Đại tá Hải cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư thời gian nghiên cứu, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhập ngũ từ năm 1988 đến nay tính số bằng khen, giấy khen, huân huy chương anh nhận đã gấp 2 lần tuổi đời, 3 lần tuổi quân và chỉ huy hàng trăm chuyên án. Anh được mệnh danh là “khắc tinh” của mọi loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Cho dù các loại đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống lại cơ quan chức năng, nhưng với bản lĩnh đã được rèn luyện, bọn chúng khi đi qua địa bàn Hà Tĩnh đều bị chặt đứt.

Những chiến công trên lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy của anh luôn được cấp trên đánh giá cao, nhân dân 2 tuyến biên giới Việt - Lào cảm phục.

Dấu ấn sâu đậm nhất Đại tá Võ Trọng Hải để lại trong lòng nhân dân phải kể đến những năm tháng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Bằng tấm lòng của người chỉ huy trưởng anh luôn trăn trở, lo lắng cho đời sống của bà con nhân dân.

Anh đã từng tiến hành vận động bà con người dân tộc Mông từ bỏ thuốc phiện, thay thế bằng trồng gừng và cây lúa nước. BĐBP nơi anh chỉ huy đã xây trạm xá, trường học, làm đường nông thôn và thủy lợi, tổ chức cho người dân các bản Lào; giúp họ phát triển kinh tế.

Ở Việt Nam, anh đã chung tay xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho dân nghèo, góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới ở các xã như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 thuộc huyện Hương Sơn… Hình ảnh Võ Trọng Hải đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân xứ Nghệ.

Có lẽ, trong ký ức của mỗi người dân miền núi Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh), vẫn chưa quên được trận cuồng phong năm 2013. Ngay từ đầu, Đại tá Võ Trọng Hải đã tổ chức từng đoàn công tác, đưa hàng trăm cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn xung yếu, phối hợp với các địa phương neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, di dời dân đến nơi an toàn, sau bão, giúp dân khắc phục thiệt hại, khó khăn. Điểm đáng quý của Võ Trọng Hải là luôn có mặt ở những địa bàn xung yếu, nơi gian khổ nhất trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân.

Năm 2014, giàn khoan HD 981 tìm cách hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cũng thời điểm ấy, Formosa, đại dự án dưới chân đèo Ngang chưa hoạt động. Cuộc công kích cá chết chỉ diễn ra vào 2016 khi Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển. Hàng ngàn nguời dân tụ tập phản đối, ném đá và đòi phá rào để xông vào khu vực dự án này.

Chiếc Land Cruise chạy tốc lực từ TP. Hà Tĩnh lao thẳng vào cổng chính Formosa. Giữa một biển người cuồng nộ, một bóng áo xanh biên phòng trèo thẳng lên nóc capo xe và đưa ra hiệu lệnh cảnh cáo. Tất cả giật mình quay lại. “Anh Hải kìa...!”. Những cơn sóng cuồng nộ như dịu lại. Những người dân mắt đang đầy giận dữ cũng nguôi ngoai, đám đông giải tán lần lượt ra về.

Mọi sự trân quý người dân Hà Tĩnh dành cho anh, vốn dĩ có căn nguyên ân tình từ rất nhiều năm trước đó. Cái tình của anh đã cảm hóa được rất nhiều đối tượng quay về cuộc sống lương thiện, cái tâm của anh đã khiến bà con nhân dân cảm phục, yêu mến. Những người dân ở 2 tuyến biên giới gọi anh bằng cái tên gần gũi, thân thương: Anh Hải Việt - anh Hải bộ đội Việt Nam.

Người lính nhân dân tài ba

Rất nhiều người đã nghe danh Đại tá Võ Trọng Hải trong suốt 30 năm đeo “quân hàm xanh”, từ lính trinh sát đến người đứng đầu lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh. Cũng vì vậy, chỉ hơn 15 tháng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Hải đã trực tiếp chỉ huy triệt phá hàng trăm chuyên án, đặc biệt là các chuyên án buôn ma túy xuyên quốc gia, đánh bạc công nghệ cao...

Chỉ tính riêng trong năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 252 bánh heroin; 946,6kg ma tuý; 27.985 viên ma túy tổng hợp; hơn 4kg ketamine; rất nhiều vũ khí nóng (súng, lựu đạn...).

Bằng định hướng phát triển lâu dài, bền vững, Đại tá Võ Trọng Hải vừa là người lãnh đạo tâm huyết, vừa là một người chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác đối ngoại đảm bảo An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào anh em.

Đặc biệt, Đại tá Võ Trọng Hải còn ghi dấu ấn khi thực hiện đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”. Cho đến thời điểm hiện nay Công an Hà Tĩnh là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất. Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã điều động, bố trí 597 công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn, đạt tỉ lệ 100%.

Việc bố trí công an chính quy về xã, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn cơ sở được nâng lên rõ rệt, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT được nâng tầm chất lượng; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố và phát triển.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân; 4 lần được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, 3 lần được Thường trực Tỉnh ủy gửi thư khen và 5 lần được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thưởng nóng.

Tác giả: N.H - A.N

Nguồn tin: Nguoiduatin.vn