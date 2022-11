'Tử thần' nằm chình ình trên đường 'bẫy' cô gái trẻ đi xe máy

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống tai nạn bất ngờ khi một cô gái đang di chuyển trên đường.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đang phóng xe, cô gái lao vào 'tử thần' dưới lòng đường

Theo dõi đoạn clip có thể thấy trên đường phố đang có khá đông đúc ô tô và xe máy di chuyển. Một hộ dân đã để những thanh sắt lớn nằm chình ình dưới lòng đường. Lúc này, một cô gái điều khiển xe máy đi đến và đâm thẳng vào đống sắt nói trên khiến cô ngã văng khỏi xe.

Cú ngã đau khiến nạn nhân sau vài giây mới định thần ngồi dậy và đỡ chiếc xe máy. May mắn là dù đường đông xe cộ qua lại nhưng lúc cô gái ngã những chiếc xe xung quanh đã phản xạ, tránh kịp.

Người dân sau khi nghe tiếng va chạm mạnh đã chạy đến xem xét tình hình cô gái trẻ. May mắn là cô gái không so, sau đó mọi người giúp đỡ dắt gọn chiếc xe của cô vào lề đường.

Rất đông người dân đã tụ tập quanh hiện trường và bàn tán về "chướng ngại vật" sắt thép nằm chình ình trên đường. Nhiều người chỉ trích hộ dân để vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng lề đường dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Vụ việc của cô gái trẻ trên là một minh chứng rõ nhất. Thậm chí có người còn đòi gọi đội trật tự phường đến để xử lý đống sắt thép chẳng khác nào cạm bẫy "tử thần" kia.

Sự việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội cũng nhận về nhiều ý kiến sôi nổi. Phần lớn đều góp ý và cho rằng đây cũng là lời cảnh báo chung cho nhiều hộ gia đình đang thi công xây dựng rút kinh nghiệm không để vật liệu tràn ra lòng đường, gây nguy hiểm cho người khác.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn