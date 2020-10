Từ Quế Phong đưa ma túy đến Quỳ Châu bán lẻ cho con nghiện

Ngày 19/10, Công an huyện Quỳ Châu cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng Lương Thị Hoa (SN 1987) trú tại bản Na Chạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong khi đối tượng đang trên đường đến điểm giao dịch mua bán ma túy; thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện thấy nổi lên trên địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một đối tượng nữ giới người Quế Phong thường xuyên đến gặp gỡ và trao đổi với các con nghiện; có nhiều dấu hiệu nghi vấn về các hoạt động liên quan đến chất ma túy.

Đối tượng Lương Thị Hoa bị bắt quả tang cùng tang vật.

Tiến hành điều tra, các trinh sát đã làm rõ đối tượng nghi vấn trên là Lương Thị Hoa - kẻ đã có 3 tiền án về tội ma túy. Thời gian gần đây, Hoa thường trực tiếp mang “hàng” từ Quế Phong xuống Quỳ Châu để cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện ở đây. Sau khi nắm rõ quy luật và phương thức hoạt động của đối tượng, Công an huyện Quỳ Châu đã lên phương án bắt giữ đối tượng.

Trưa 12/10, các trinh sát nhận được thông tin, Hoa chuẩn bị mang một lượng MTTH xuống địa bàn xã Châu Tiến để thực hiện giao dịch, Công an huyện Quỳ Châu đã bố trí lực lượng, phối hợp với Công an xã Châu Bình tiến hành đón bắt. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tại địa phận bản Ban, xã Châu Tiến, lực lượng Công an huyện đã bắt quả tang Lương Thị Hoa; thu giữ 50 viên MTTH được giấu kín trong túi đồ.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, Hoa đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Hoa, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật..