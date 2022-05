Từ kình ngư sông Gianh đến kỷ lục 5 huy chương Vàng SEA Games 31

Nhiều người biết đến thành tích xuất sắc của Nguyễn Huy Hoàng, nhưng ít người biết để trở thành một VĐV như ngày hôm nay, cậu bé vàng Nguyễn Huy Hoàng đã có một tuổi thơ vất vả và sự nỗ lực không biết mệt mỏi bên con sông Gianh ở quê nhà.

Kình ngư sông Gianh

Những ngày qua, rất nhiều người ở quê tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Học (ba mẹ của Nguyễn Huy Hoàng), ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình, để chúc mừng thành tích chói sáng của Hoàng ở SEA Games 31. Người làng của Hoàng vui vì cậu bé nhà quê suốt ngày bơi lội bên bờ sông Gianh giờ đã liên tục gặt hái thành công trong thể thao làm nức lòng mọi người.

VĐV xuất sắc Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV tại SEA Games 31.​​​​​

Được biết, ông Vinh có 6 người con, hàng ngày hai vợ chồng làm nghề chài lưới trên sông Gianh, đánh cá đem bán để nuôi con cái trưởng thành. Trong 6 người con của ông thì Nguyễn Huy Hoàng đã sớm làm quen với nghề sông nước của ba mẹ.Từ khi Hoàng lên ba tuổi, ông Vinh đã phải tập bơi cho con để phòng đuối nước vì hàng đêm Hoàng cứ lẽo đẽo lên thuyền với ba đi đánh cá. Lên 8, ngoài giờ học ở trường, Huy Hoàng còn phải ra sông lặn vớt rong rêu phụ giúp ba mẹ để nuôi cá.

Những báo hiệu cậu bé Nguyễn Huy Hoàng sẽ trở thành VĐV bơi lội xuất hiện từ rất sớm. Hoàng mê bơi hơn mê học hay bất cứ làm việc gì khác. Hàng ngày, sau buổi đến trường về nhà là Hoàng làm bạn với con sông Gianh quê hương của cậu. Và những ngày bơi lội trên sông Gianh đã giúp Hoàng trở thành VĐV khi mới 11 tuổi.

Đang học lớp 5 trường làng, Nguyễn Huy Hoàng đã được huấn luyện viên Hoàng Quang Minh và Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện TDTT Quảng Bình tuyển vào học tập tại Trung tâm năng khiếu tỉnh Quảng Bình. Lúc đầu ba mẹ Hoàng vì thương con nên không chịu cho con xa nhà, nhưng các bác làm công tác thể thao động viên, khuyên nhủ nhiều lần vì thấy Hoàng có năng khiếu về bơi lội nên cuối cùng ba mẹ cậu mới đồng ý.

Sau gần 2 năm Huy Hoàng huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện TDTT tỉnh Quảng Bình, nhận thấy ở cậu bé có nhiều tố chất đặc biệt về khả năng bơi, song điều kiện ở Quảng Bình còn nhiều hạn chế, huấn luyện bơi ở Quảng Bình quyết định tìm cách để “viên ngọc thô” được mài giũa thành sáng nên quyết định chuyển Hoàng vào TP Hồ Chí Minh rồi đến Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ để tiếp tục đào tạo. Và từ đây, Nguyễn Huy Hoàng đã liên tục toả sáng trên các đường bơi xanh trong nước và quốc tế.

Tại giải vô địch các nhóm tuổi trẻ môn bơi lội Đông Nam Á năm 2015 tổ chức ở Đà Nẵng, Nguyễn Huy Hoàng nổi lên như hiện tượng của bơi lội Việt Nam. Em xuất sắc giành 5 tấm HCV ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bơi bướm, 200m bơi sải và bơi tiếp sức 4x100m.

Hoàng còn phá kỷ lục lứa tuổi ở các nội dung bơi 200m bướm, 400m tự do và 1.500m tự do. Lần đầu tiên được góp mặt ở kỳ SEA Games 29, Huy Hoàng thể hiện ưu thế tuyệt đối trước các VĐV trong khu vực trên đường đua xanh 1.500m, Huy Hoàng xuất sắc giành tấm HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Nhờ khổ luyện, chỉ trong vòng 1 năm, VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã nâng thành tích cá nhân lên gần 10 giây. Ngay sau kỳ SEA Games 29, giới chuyên môn về bơi lội dự đoán nếu giữ được phong độ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ cạnh tranh cho tấm huy chương ở ASIAD 18. Và thực tế đã chứng minh, tại ASIAD 18, Nguyễn Huy Hoàng đã làm nhiều người kinh ngạc khi đạt thành tích 15 phút 01 giây 63, qua đó xếp vị trí thứ hai ở cự ly 1.500m ASIAD 18.

Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia (19 giây) của chính anh ở SEA Games 29 và chỉ thua 3 giây đối với VĐV đoạt HCV là Sun Yang, người được gọi là siêu nhân bơi lội của Trung Quốc ở nội dung 1.500m. Tấm huy chương Bạc của Huy Hoàng ở đường đua 1.500m là thành tích ấn tượng nhất của một VĐV bơi Việt Nam ở Á vận hội. Đồng thời, Huy Hoàng là VĐV nam đầu tiên của bơi Việt Nam đạt chuẩn A Olympic.

Thành tích chói sáng ở SEA Games 31

Trong căn nhà nhỏ nhắn bên bờ sông Gianh, ba mẹ Nguyễn Huy Hoàng rất ít nói về thành tích của cậu con trai. Sự kiệm lời của ông bà như truyền sang kình ngư bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, em ít khi xuất hiện trong các buổi phỏng vấn hay các chương trình quảng cáo của các nhãn hàng của các công ty, tập đoàn kinh doanh…

“Trông chờ nó thi đấu xong về ăn bữa cơm với gia đình”, trong cậu chuyện ba mẹ Hoàng thường chỉ nói vậy. Được biết, sau mỗi lần đạt thành tích cao ở các kỳ thể thao, khi trả lời truyền thông, Nguyễn Huy Hoàng thường nhắc đến ba mẹ mình đầu tiên và tuổi thơ ở quê nhà em đã trải qua: "Giờ em chỉ nghĩ đến ba mẹ, chắc hai người đang tự hào về em lắm. Gia đình em không có điều kiện, em đi bơi suốt thời gian vừa rồi, một năm chỉ về nhà một, hai lần. Em rất nhớ ba mẹ…”.

Tại Cung thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong những ngày tổ chức thi đấu SEA Games luôn sôi động tiếng reo hò cổ vũ cho các VĐV bơi lội, và nhiều người xúc động rơi nước mắt khi Nguyễn Huy Hoàng liên tục đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games. Bước vào đường đua xanh, các VĐV đến từ nhiều nước luôn tranh đấu quyết liệt, và Nguyễn Huy Hoàng lần lượt khẳng định sự xuất sắc của mình. Nội dung thi đấu đầu tiên của môn bơi SEA Games 31 cự ly 1.500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đã giành chiếc HCV đầu tiên về cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Tiếp đó, VĐV Nguyễn Huy Hoàng toả sáng khi thi đấu ở cự ly 400m tự do nam. Nguyễn Huy Hoàng đã phá bỏ kỷ lục SEA Games 30 do chính anh lập ra trước đó. Trên đường đua xanh 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu với các VĐV đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines. Đó là những VĐV được đánh giá rất cao, hội đủ nhiều yếu tố tranh HCV.

Bước vào đường bơi, Hoàng phải liên tục bám đuổi VĐV Khiew Hoe Yean của Malaysia, nhưng khi gần về đích, Nguyễn Huy Hoàng đã tăng tốc để vươn lên dẫn đầu ở chặng bơi cuối với thời gian 3 phút 48 giây 06, đoạt HCV trong tiếng reo hò vui mừng của người hâm mộ. Tiếp đó, Nguyễn Huy Hoàng liên tục thi đấu xuất sắc những ngày tiếp theo để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV, trong đó, 4 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội.

Cụ thể, Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV ở các nội dung, gồm: 400m tự do (đồng thời phá kỷ lục SEA Games với kết quả 3 phút 48 giây 06); 800m tự do; 1.500m tự do; 200m bướm; tiếp sức 4x200m tự do (phá kỷlục SEA Games 31 với tổng thành tích 7 phút 16 giây 31).

Nguyễn Huy Hoàng cũng là VĐV giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games lần này. Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31 đã chọn ra 4 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn để đề cử là vận động viên xuất sắc nhất của SEA Games 31 đều thuộc 2 môn Olympic là điền kinh và bơi (ở nhóm 1 thuộc Hiến chương SEA Games).

Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games có 2 ứng cử viên là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh, 2 VĐV xuất sắc còn lại là VĐV bơi Jing Wen Quah (Singapore) và VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson của Thái Lan.

