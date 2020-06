Từ Hải Phòng vào Nghệ An hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Hải (SN 2000) và Bùi Duy Thành (SN 1987), cùng trú tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Với thủ đoạn tinh vi, chỉ trong một thời gian, nhóm đối tượng này đã cho vay tổng cộng khoảng trên 5 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, vào năm 2019, thông qua công tác nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng quê ở TP Hải Phòng đến địa bàn huyện Đô Lương tạm trú và nghi hoạt động cho vay lãi nặng. Dù là ở ngoại tỉnh đến nhưng nhóm người này không hề e dè, bỡ ngỡ, hoạt động trên địa bàn rộng, kéo dài từ Đô Lương đến Anh Sơn, Yên Thành. Khi mới từ Hải Phòng vào Đô Lương để hoạt động, các đối tượng đã dán giấy quảng cáo ở một số xã với nội dung “Cho vay tiền” kèm theo số điện thoại của các đối tượng. Khi có khách hàng liên hệ, chúng sẽ cử người đến xác minh xem họ có khả năng trả nợ không. Mục đích chính là để dễ đòi nợ.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nhận thấy các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội nên lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo cơ quan CSĐT xác minh làm rõ để lật tẩy thủ đoạn của chúng. Tập trung thu thập thông tin và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện đã bước đầu xác định thủ đoạn và địa bàn hoạt động của 2 đối tượng này. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành đã thường xuyên thay đổi chỗ ở, không thực hiện đăng ký tạm trú trên địa bàn mà sử dụng tên giả để giao tiếp với mọi người, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định danh tính. Tuy nhiên, sau thời gian tập trung thu thập thông tin, các tài liệu và chứng cứ, vào đầu tháng 5/2020, nhận thấy các đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội “tín dụng đen”, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt, khám xét chỗ ở tại khối 6, thị trấn Đô Lương của hai đối tượng Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành. Tang vật thu giữ gồm 19 triệu đồng, 2 hợp đồng vay tiền, 5 điện thoại di động (trong đó có phần mềm thống kê việc cho vay của các đối tượng) cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Sau khi bị bắt, cả Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành đều ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu mà lực lượng Công an thu giữ và chứng minh, Hải và Thành đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, cả hai đối tượng đều đã cho khoảng trên 100 người trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn với lãi suất từ 5.000 đồng/triệu/ngày trở lên.

Qua khai thác thông tin, tài liệu thu giữ của các đối tượng, ước tính từ năm 2019, Nguyễn Mạnh Hải và Bùi Duy Thành đã cho vay tổng cộng khoảng trên 5 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng trên 1 tỉ đồng.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An