T&T Group tặng 1.000 suất quà tổng giá trị 30 tỷ đồng cho người dân TP HCM gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngoài ra còn trao tặng 100.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” được triển khai từ ngày 17/8 -15/9/2021, với tổng kinh phí lên tới 160 tỷ đồng, trong đó riêng Tập đoàn T&T Group ủng hộ 30 tỷ đồng (tương đương 100.000 suất quà), hướng đến đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chưa tiếp cận được với gói hỗ trợ của TP.HCM (lao động tự do, bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, vận chuyển bằng xe ba gác, bán vé số; người lao động làm thuê thời vụ tại cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch và một số lĩnh vực phải tạm ngừng hoạt động…).

Tập đoàn T&T Group ủng hộ 100.000 suất quà với tổng trị giá 30 tỷ đồng cho chương trình “Tấm lòng mùa dịch, San sẻ yêu thương” để hỗ trợ người dân TP.HCM gặp khó khăn do COVID-19.

Theo đó, mỗi người dân được hỗ trợ sẽ nhận 1 suất quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như: 5 kg gạo, dầu ăn, đường trắng, bột canh, nước tương, bí đỏ, khoai tây, trứng gà... nhằm đảm bảo có được những bữa cơm đủ chất dinh dưỡng trong những ngày dịch bệnh. Toàn bộ hàng hóa cung cấp trong chương trình đều được cung cấp bởi các doanh nghiệp uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dự kiến sau 1 tháng triển khai, chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” sẽ trao tặng, hỗ trợ cho hơn 533.000 người dân lao động tự do tại TP.HCM, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Mỗi suất quà bao gồm lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu đang được gấp rút trao đến tận tay người dân TP.HCM.

Chia sẻ về việc ủng hộ 30 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình, đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group cho biết, đây là chương trình trách nhiệm xã hội có ý nghĩa thiết thực, kịp thời do Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, kéo dài và diễn biến phức tạp, và TP.HCM vừa quyết định giãn cách xã hội thêm 1 tháng nữa để cố gắng từng bước đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới.

Những suất quà thay cho lời nhắn gửi, động viên của Tập đoàn T&T Group đến những người dân đang nơi “tâm dịch”: TP.HCM cố lên và chiến thắng!

“Thông qua chương trình, Tập đoàn T&T Group mong muốn được đóng góp 1 phần sức mình nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, vất vả đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn – nhóm người dễ bị tổn thương nhất do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời hi vọng có thể lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần “tương thân tương ái” và cổ vũ, động viên người dân TP.HCM bình tâm, bình tĩnh, bình an và quyết tâm chiến thắng đại dịch”, đại diện lãnh đạo T&T Group nhấn mạnh.

Lấy triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh và chiến thắng đại dịch, Tập đoàn T&T Group luôn đi đầu, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, tích cực đồng hành, ủng hộ, đóng góp sức mình cho cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của đất nước. Kể từ khi cuộc chiến COVID-19 bùng phát đến nay, T&T Group là một trong những doanh nghiệp tư nhân có nhiều hoạt động tài trợ nhất. T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ 600 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tập đoàn T&T Group hi vọng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để người dân TP.HCM nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, doanh nghiệp của “Bầu Hiển” còn dành sự quan tâm đến người nghèo – những người dễ tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Năm 2020, chương trình “Vững tin Việt Nam” do Tập đoàn T&T Group tổ chức với tổng giá trị hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng đã đến với hàng chục nghìn hộ nghèo tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, trực tiếp trao những phần quà hỗ trợ kịp thời, động viên cả về mặt vật chất và tinh thần giúp người nghèo vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Thông qua chương trình, T&T Group mong muốn lan toả những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tiềm lực vững mạnh cùng chiến lược đầu tư bài bản, Tập đoàn T&T Group đã biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế như chủ trương mà Chính phủ đặt ra. Ngay cả những thời điểm cao điểm của dịch bệnh COVID-19, T&T Group vẫn khởi công xây dựng một loạt các dự án BĐS, điện mặt trời, điện gió tại Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Thuận, Gia Lai, Vĩnh Long, Quảng Trị…; và thực hiện thành công nhiều thương vụ thu mua nông sản lớn tại thị trường thế giới.

