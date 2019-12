T&T Group đề xuất đầu tư dự án điện khí LNG khoảng 4,4 tỷ USD tại Quảng Trị

Trước đó, vào tháng 6/2019, Tập đoàn T&T Group cũng đề xuất kế hoạch xây dựng Trung tâm nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Cái Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu), tổng mức đầu tư gần 6 tỷ USD, công suất 6.000 MW, dự kiến đi vào vận hành năm 2023. Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc phát triển nhiệt điện sử dụng nhiên liệu LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) được đánh giá là sạch, có hiệu suất rất cao, ổn định, chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn so với các nhà máy nhiệt điện than; diện tích xây dựng ít; chế độ vận hành linh hoạt. Đặc biệt, các ảnh hưởng của nhà máy đến môi trường, cảnh quan du lịch, an sinh xã hội được giảm thiểu và được kiểm soát chặt chẽ.