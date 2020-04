Truy xét nhóm “sửu nhi” điều khiển xe mô tô dàn hàng, chạy nghênh ngang trong mùa dịch

Ngày 5/4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường đô thị, một số xe không gắn biển số.

Theo chủ tài khoản đăng tải, hình ảnh trên được chụp lại trên đoạn đường nội thành thành phố Vinh (Nghệ An). Sau khi hình ảnh được đăng tải đã có nhiều lời bình luận về vụ việc. Hầu hết đều phẫn nộ, bức xúc về những hành động của nhóm thanh niên trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Đội CSGT-TT Công an Tp.Vinh đã vào cuộc xác định các phương tiện và đối tượng vi phạm giao thông.

Công an truy tìm, thu giữ 4 xe máy trong đoàn xe vi phạm.

Đến ngày 7/4, cơ quan công an đã bước đầu xác định và truy tìm được 4 xe máy trong đoàn xe vi phạm gồm: xe máy BKS: 37H4-9227 do Lê Đình Anh (Sn 2003), trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò điều khiển, xe mô tô BKS 37S1-103.42 chưa rõ danh tính người điều khiển, chở người ngồi sau là Nguyễn Mạnh Hùng (Sn 2004) trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; xe mô tô 37S1-106.01 do Nguyễn Thái Phương (Sn 2005), trú tại phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò điều khiển và xe mô tô BKS 37G1-571.83 do Nguyễn Việt Anh (Sn 2001), trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò điều khiển.

Tất cả các đối tượng đều bị lập biên bản xử lý về các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không gương chiếu hậu, không giấy phép lái xe và điều khiển xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.

Các đối tượng khai báo tại cơ quan công an.

Được biết, trong những ngày qua, người dân TP Vinh thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, trên đường phố xuất hiện các nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lác, đánh võng gây bức xúc trong dư luận. Các đối tượng hầu như ở các địa bàn lân cận thành phố Vinh như Nghi Lộc, Cửa Lò, Hưng Nguyên. Lợi dụng việc nghỉ học do dịch bệnh, lại thiếu sự quản lý của gia đình, các “sửu nhi” lập nhóm trên mạng xã hội rồi hẹn tụ tập tại thành phố Vinh, đi thành từng nhóm chạy nghênh ngang trong mùa dịch. Hành vi của các đối tượng khiến dư luận vô cùng bất bình.

Từ ngày 5/4 đến 7/4, Công an thành phố Vinh đã truy xét, ngăn chặn và xử lý 3 nhóm thanh thiếu niên có hành vi như trên. Qua những vụ việc này cần sự vào cuộc tích cực của gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, quản lý con em mình nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc nghỉ học của thanh thiếu niên sẽ còn kéo dài.

