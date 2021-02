Truy tìm nhóm đối tượng tấn công tình dục nhiều người nước ngoài tại Hà Nội

Thời gian gần đây, VOV.VN nhận được phản ánh của nhiều người nước ngoài sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội về việc một nhóm đối tượng trẻ tuổi, chủ yếu là thiếu niên khoảng 15-20 tuổi thường đi trên xe máy che biển hoặc tháo biển số. Nhóm đối tượng này đi theo tốp khoảng 2-10 người, thường xuyên xuất hiện quanh khu vực đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Quảng Bá, Đặng Thai Mai… nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống. Khi thấy những phụ nữ trẻ nước ngoài đi một mình hoặc theo nhóm, các đối tượng này vọt xe máy qua và có hành vi tấn công tình dục thô bạo vào các bộ phận nhạy cảm, thậm chí có nạn nhân còn tố cáo bị nhóm đối tượng bóp cổ, dùng dây thắt lưng vụt, ném gạch vào người…

Hình ảnh một số đối tượng được các nạn nhân ghi lại (bìa trái) và hai nạn nhân của các vụ tấn công

Tiếp cận vụ việc, phóng viên VOV.VN đã gặp một số thiếu nữ nước ngoài và cả người Việt Nam… là nạn nhân của nhóm đối tượng trên.

Phần lớn các nạn nhân đều bày tỏ sự bức xúc và cảm thấy bất an khi đi bộ ra ngoài. Đó cũng là lý do khiến cho thời gian gần đây, những khu vực “phố Tây” trong quận Tây Hồ ngày càng vắng bóng nhiều người nước ngoài đi dạo.

A.P (21 tuổi, quốc tịch Anh, sống tại Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: Chiều 16/2, cô cùng 3 người bạn nữ đang đi bộ trên phố Quảng An thì xuất hiện 4 thanh niên trên 2 xe máy đi qua.

“Hai người trong số họ vòng lại và tiến thẳng đến chúng tôi. Nhóm bạn của tôi hoảng sợ bỏ chạy lên phía trước. Tôi chạy sau thì bị thanh niên ngồi sau xe máy dùng tay bóp cổ và sau đó tấn công vào ngực tôi”. - Chị A.P kể lại. Hiện, A.P đang là giáo viên tại Hà Nội. Sau sự cố, cô cho biết mình rất sợ hãi khi phải đi ra đường và đang tìm cách đặt vé để quay về nước Anh.

Sự xuất hiện của nhóm thanh niên tấn công tình dục khiến không ít phụ nữ người nước ngoài quanh khu vực hồ Tây trở thành nạn nhân. Trong đó, có những người còn bị tấn công 2 lần. Điển hình như trường hợp của chị K.M.C (25 tuổi, quốc tịch Ireland, sống tại Tây Hồ).

Chị K.M.C cho biết: “Tôi bị tấn công hai lần. Một lần khi đang đi bộ và một lần dắt chó đi dạo. Đó là nhóm những thanh thiếu niên đi xe máy, tấn công tôi vào bộ phận nhạy cảm và sau đó rời đi với những lời tục tĩu”.

Hiện tại, cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội đã lập ra một nhóm trên mạng xã hội có tên là Hanoi Nightwatch với khoảng 2.600 thành viên. Nhóm này đưa ra cảnh báo về các trường hợp tấn công tình dục và khuyến cáo những cách an toàn tự bảo vệ mình, hoặc trình báo công an.

Đa phần những nạn nhân trong các vụ việc không thể phản kháng trước sự bất ngờ và manh động của nhóm đối tượng.

Chị G.S (28 tuổi, quốc tịch Anh, sống tại Tây Hồ, Hà Nội) bị hai đối tượng đi xe máy che biển, từ đằng sau tấn công tình dục khi đang đi bộ quanh hồ Tây.

“Tôi là người tập boxing 10 năm, tôi có thể đánh trả bọn chúng, nhưng tôi đã chọn cách tỉnh táo hơn là hét lên để đuổi chúng đi. Sau đó, tôi đến công an phường trình báo. Nhưng rào cản ngôn ngữ khiến tôi không thể diễn đạt nhiều cho họ hiểu” - Chị G.S chia sẻ.

Trao đổi với VOV.VN, đại diện công an phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết đã nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân. Trong ngày 24/2, Công an phường Quảng An tổ chức tiếp nhận đơn trình báo của 5 nạn nhân người nước ngoài bị tấn công. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức khoanh vùng để tìm kiếm các đối tượng.

“Trước đó, lực lượng chức năng gặp khó khăn với rào cản về ngôn ngữ, những nạn nhân nước ngoài đến trình báo lẻ tẻ. Giữa cơ quan chức năng với nạn nhân gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý để nắm tình hình. Nhưng hiện tại, với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên phiên dịch, chúng tôi đã nắm được vụ việc và sẽ sớm xử lý vụ việc này” - Đại diện công an phường Quảng An cho biết.

Anh Matt Gooch hiện đã có 9 năm sinh sống và công tác tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Là một nhân viên của Hội đồng Anh (tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh), anh Matt Gooch (37 tuổi) đã có 9 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trước sự việc nói trên, anh Matt Gooch cảm thấy rất bất bình và đã vài lần đi rình để bắt nhóm tấn công tình dục, nhưng chưa một lần thành công.

“Những người bạn của tôi là nạn nhân của các vụ việc này. Họ bị nhóm thanh niên tấn công và tôi chứng kiến họ đã bị chấn thương. Tôi nghĩ mình sẽ làm tất cả những gì có thể để sớm ngăn chặn những kẻ xấu này” - anh Matt Gooch cho biết./.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV