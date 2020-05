Truy tìm người phụ nữ lừa đảo gần 22 tỷ

Ngày 19/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm bà Lê Thị Tuyết (45 tuổi, quê Cà Mau) vì liên quan đến vụ án lừa đảo cơ quan này đang thụ lý.

Bà Tuyết bị cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Tuyết đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân với tổng số tiền 21,9 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để kinh doanh hải sản.

Qua xác minh, bà Lê Thị Tuyết đã bỏ đi khỏi địa phương, hiện không xác định nơi sinh sống và làm việc.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Lê Thị Tuyết ở đâu đề nghị báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 02743.822.444 hoặc số 0968.902.466 (gặp cán bộ Nguyễn Văn Sơn) để phối hợp giải quyết.