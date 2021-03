Truy tìm chiếc xe ô tô tông vào 2 học sinh rồi bỏ chạy

Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị H. (37 tuổi, ngụ thôn 4 xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 10h25 ngày 12/3, 2 con chị là cháu Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 2006) và Nguyễn Bá L. (SN 2008, cùng là học sinh trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Biển Hồ) đang chở nhau đi học về.

Khi 2 cháu vừa đi qua trường tiểu học Phan Đăng Lưu thì bị 1 xe ô tô 4 chỗ (xe gầm thấp, đời cũ, màu xanh nước biển, không nhớ rõ biển) tông vào và ngã xuống đường.

Cháu Tr. bị thương nặng sau bị tai nạn. Hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Cháu Tr. bị bánh xe ô tô chèn qua gãy chân, gãy tay và nhiều thương tích khác. Cháu L. bị xây xát nhiều nơi trên cơ thể. Sau khi xe ô tô bỏ chạy, 2 cháu được người dân chở vào Bệnh viện Quân y binh đoàn 15 chữa trị.

"Sau nhiều ngày chúng tôi vẫn chưa tìm ra chiếc xe ô tô gây tai nạn. Tôi mong cơ quan công an vào cuộc điều tra, trích xuất các camera dọc 2 bên đường để tìm ra phương tiện gây tai nạn giao thông.", chị H. nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: "Sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn lực lượng đã có mặt tại hiện trường vụ việc, đồng thời, báo cáo vụ việc lên trực ban Công an TP.Pleiku. Hiện, lực lượng công an xã đang phối hợp với Công an TP.Pleiku tìm phương tiện gây tai nạn để làm rõ vụ việc".

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí