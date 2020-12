Truy lùng 'cá mập' trong vụ buôn lậu 51 kg vàng

Liên quan vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, Công an tỉnh An Giang đang tập trung lực lượng điều tra, truy bắt chủ mưu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi, quê An Giang) và những người liên quan theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Khởi tố 10 bị can

Đến nay cơ quan điều tra đã tạm giam 5 bị can, gồm: Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi) và Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Năm người bị can khác đang truy nã đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi), Võ Văn Trung (40 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, tất cả cùng ở An Giang).

Ngoài ra, cảnh sát đang truy tìm nhiều người liên quan đang không có mặt tại nơi cư trú.

Số vàng được cảnh sát bắt giữ vào trưa 30/11. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lời khai của các bị can và tài liệu thu thập đủ cơ sở xác định bà Mười Tường là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu vàng.

Chiều 28/11, cảnh sát đã khám xét đồng loạt 15 địa điểm liên quan đến bà Mười Tường và đồng phạm, trong đó có nhà, phủ thờ, kho hàng, khách sạn của kẻ chủ mưu.

Cảnh sát đánh giá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới liên quan đến nhiều người. Mười Tường và đồng bọn sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, gây khó khăn cho quá trình điều tra, khám phá.

Cảnh sát giám định tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

“Cá mập” thâu tóm hoạt động buôn lậu

Sau khi xác lập chuyên án, trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác mật phục, theo dõi nhóm người đi thuyền máy chở vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Đến phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm này đưa vàng lậu lên bờ. Khi cảnh sát ập đến, họ chống trả, lên xuồng máy tẩu thoát.

Trần Văn Hải bị bắt tại hiện trường cùng 51 kg vàng. Ba người chạy thoát đã ra đầu thú sau đó ít ngày.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định băng nhóm do bà Mười Tường còn buôn lậu nhiều mặt hàng khác.

Chân dung Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, bên trái) và Lê Thị Bạch Vân, hai bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Anh Minh.

Sau khi trùm buôn lậu “Tỉ đường” Vi Ngươn Thạnh bị Bộ Công an bắt giữ vào năm 2015, bà Mười Tường được xem là “cá mập” thâu tóm hoạt động buôn lậu ở vùng biên giới An Giang.

Người phụ nữ này có mối quan hệ với nhiều đầu nậu ở bên kia biên giới. Gần đây, bà ta thành lập nhiều doanh nghiệp, thường xuyên tham gia công tác từ thiện để che giấu thân phận.

Thông qua việc làm từ thiện khu vực giáp biên, Mười Tương gây dựng các mối quan hệ để đàn em vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm vào trưa 30/10. Ảnh: Công an cung cấp.

“Nguồn tin và sự hỗ trợ của nhân dân góp phần rút ngắn thời gian điều tra, xác minh của Ban chuyên án. Chỉ 2 tháng Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ vững chắc, quyết định phá án, bắt giữ vận chuyển trái phép 51 kg vàng”, đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho biết vụ án đang được mở rộng điều tra. Cảnh sát xác định điều tra đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không có vùng cấm.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn