Truy bắt nóng 2 đối tượng nghiện ma túy trộm cắp xe máy

Trong tỉnh

Ngày 16-4, Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ hai đối tượng Dương Cảnh Đức (SN 1981) và Nguyễn Đình Quốc (SN 1990) đều trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.