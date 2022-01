Trường tư thục lao đao

Giảm hơn 14.000 học sinh Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về năm học 2021-2022, tính đến ngày 11-9-2021, thành phố có 1.725.530 HS từ mầm non đến THPT, tăng 11.069 em so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các trường phổ thông tư thục gặp khó khăn rất nhiều trong công tác tuyển sinh, nhất là nguồn tuyển sinh ở các tỉnh, thành lân cận, dẫn đến giảm 14.301 HS.