Trương Châu Hữu Danh bị bắt

Chiều 17/12, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trương Châu Hữu Danh. Ảnh: Hoàng Lam.

Trương Châu Hữu Danh 38 tuổi, thường trú tại đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An.

Người này từng là phóng viên của nhiều tờ báo. Từ năm 2017, Hữu Danh cùng với nhiều người trong nhóm Bạn hữu đường xa đã tham gia chống đối các trạm BOT, sau đó là thành viên sáng lập nhóm Báo Sạch hoạt động trên mạng.

Cơ quan điều tra cho biết Danh đã viết nhiều bài trên Facebook có nội dung chống phá Nhà nước.

Chiều nay, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở Trương Châu Hữu Danh. Đoạn đường dẫn vào nhà bị can này được phong tỏa khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết qua khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Vụ án đang được Công an Cần Thơ điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của Trương Châu Hữu Danh khi cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: A.L.

Tác giả: Nhóm Phóng Viên

Nguồn tin: zingnews.vn